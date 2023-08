Cinq cougars filmés ensemble près de Powell River

Un enthousiaste de la nature a filmé cinq cougars se promenant ensemble dans la forêt près de Powell River en Colombie-Britannique.

Ces animaux sont habituellement solitaires, sauf lorsqu’une femelle est en train d’élever ses enfants, selon WildSafe BC.

C’était le cas du groupe capturé par une caméra de surveillance sur la côte Sunshine, soupçonne Wayne Obermeyer, qui l'avait installé : J’imagine que les enfants seront envoyés vivre leur indépendance bientôt! .

M. Obermeyer a l’habitude de se promener avec son chien dans la forêt de la côte Sunshine depuis une quinzaine d'années. Intéressé par les chevreuils qu’il voyait lors de ses promenades, il a installé trois caméras afin de voir s'il pouvait capturer aussi des prédateurs.

0:24 Cinq couguars filmés près de Powell River Photo : Wayne Obermeyer

De fait, il a commencé à voir beaucoup de lynx roux et d’ours, et de temps à autre des loups et des cougars.

Cette année a été prolifique pour les cougars. J’en ai vu pas mal sur mes caméras. Il pense qu’une abondance de végétation créée par l’industrie forestière a fait monter le nombre de chevreuils, ce qui impacte aussi la population des prédateurs.

Sur la vidéo, on voit les cougars défiler à la queue leu leu, avec un individu en chef de file. Pendant un bref moment, un des félins semble chasser l’autre en jouant.

Les cougars sont très rares. D’en capturer un sur la caméra, c’est assez intéressant!

La vidéo a été prise le 17 juillet à 20 h sur une route forestière à 16 kilomètres de Powell River.

Wayne Obermeyer trouve qu’en général, les gens sont fébriles et craintifs lorsqu'ils entendent parler d'un aperçu de cougar. Pourtant, dit-il, ces chats sont partout. Même en ville, on a récemment pris la photo d’un cougar marchant dans la rue en pleine nuit.

L’homme qui dit avoir même être tombé en personne sur des cougars et des ours en forêt ou il se dit demeurer à l’aise. Je fais ça depuis 15, 20 ans et je n’ai jamais eu d’expérience négative avec un animal, que ce soit avec un ours ou un cougar.

Il porte du gaz poivré avec lui, mais ne s’en est jamais servi.

Selon WildSafeBC, les cougars peuvent avoir jusqu’à six petits, qui restent avec leur mère jusqu’à l’âge de 11 à 18 mois.

Si jamais on rencontre un cougar dans la forêt, l'organisme conseille de rester calme, de se tenir droit, et de reculer lentement en maintenant contact avec le regard de l'animal.

