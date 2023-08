La bière artisanale fait de plus en plus d'adeptes à Terre-Neuve-et-Labrador, un phénomène qui peut être observé par la part de marché grandissante que détient cette industrie depuis quelques années.

D’après des chiffres fournis par la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador, de plus en plus de Terre-Neuviens se tournent vers la bière de microbrasserie.

Pour l’année 2018-2019, les ventes de bière artisanale dans la province s'élevaient à 7,5 millions de dollars. En 2022-2023, celles-ci ont bondi à environ 18 millions.

Deux nouvelles microbrasseries ont déjà ouvert leurs portes cette année dans la province et deux autres devraient voir le jour en 2023.

Bay de Verde Brewing Company, située à environ deux heures de route de Saint-Jean, reçoit des clients depuis janvier.

Les propriétaires Kim Sutton et Reg Gervais sont d'avis que l'engouement suscité par les bières artisanales sera suffisant afin que les amateurs fassent le détour pour leur rendre visite.

On accueille des clients de Saint-Jean, des gens d’ailleurs sur l’île et des touristes. Les résidents [de Bay de Verde] nous ont dit à plusieurs reprises qu’ils ont l’occasion de s’asseoir avec des gens avec qui ils n’ont pas habituellement la chance de discuter , explique Kim Sutton.

La brasserie de Mme Sutton commencera très bientôt à distribuer sa bière un peu partout dans la province, un projet qui, l'espère-t-elle, devrait lui permettre de réellement bénéficier de la croissance de son industrie.

L'impact de la COVID-19

D’après Christina Coady, copropriétaire Landwash Brewery à Mount Pearl, la pandémie n’a pas été sans conséquences sur la croissance du secteur de la bière artisanale. Maintenant que le tourisme reprend, l’industrie revient au galop.

En 2018-2019, on a vu une croissance phénoménale dans le nombre de brasseries artisanales. En raison de la COVID-19, les choses ont malheureusement ralenti. Maintenant que l’industrie hôtelière rebondit, on voit de plus en plus de brasseries ouvrir leurs portes, c’est très emballant

Croissance encore possible

Phil Maloney, membre du conseil d’administration de l’Association des brasseurs artisanaux de Terre-Neuve, constate toutefois que le nombre croissant de microbrasseries exerce une certaine pression sur les brasseries de petite taille existantes.

Les étalages [dans les commissions d’alcool] sont de plus en plus encombrés, c’est sûr , explique M. Maloney, qui est aussi copropriétaire de Bannerman Brewing Co.

Il estime toutefois que l’industrie peut encore croître, notamment grâce aux bars.

Reg Gervais, copropriétaire de Bay Verde Brewing Company, abonde dans le même sens.

En exposant davantage de consommateurs aux bières artisanales, le marché continuera de grandir, croit-il.

Ce n’est pas une petite tarte que tout le monde doit se partager. La tarte devient de plus en plus grosse , compare M. Gervais.

D'après la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes annuelles de bière dans la province demeurent constantes à environ 38 millions de dollars depuis 2018.