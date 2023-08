Début de saison difficile à Cap-Pelé en raison du mauvais temps et de travaux routiers

L’été bat son plein et de nombreuses personnes veulent se rafraîchir sur une plage du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la populaire plage de l’Aboiteau, à Cap-Pelé, fait grise mine. Les baigneurs sont moins nombreux cette année en raison des caprices de dame nature et des travaux de construction qui testent la patience des automobilistes.

Si les conditions météorologiques des dernières semaines sont clémentes dans le sud-est de la province, on oublie vite que l'été a tardé à pointer le bout de son nez. Le début de la saison a plutôt été marqué par des précipitations et du temps gris.

Comme d'autres lieux touristiques de la région, la plage de l'Aboiteau connaît une diminution de l'achalandage cette année. Comparativement à juillet 2022, il y a eu 36 % de baigneurs de moins en juillet, selon les données compilées par la Municipalité du lundi au dimanche, durant la journée.

Justin LeBlanc, directeur du développement économique et du tourisme pour Cap-Acadie.

Selon Justin LeBlanc, directeur du développement économique et du tourisme de Cap-Acadie, les conditions météorologiques sont la cause principale de cette diminution. De plus, la Municipalité a minimisé ses efforts de promotion.

En plus, on a vraiment mis sur pause nos démarches de promotion touristique pour la plage Aboiteau étant donné qu’on a subi beaucoup de dommages pendant l’ouragan Fiona , explique-t-il.

Les dommages liés à la tempête post-tropicale Fiona sont toujours visibles sur le chemin qui mène à la plage de l'Aboiteau.

La patience des automobilistes mise à l'épreuve

Une autre tuile s'abat sur l'industrie touristique de la région. Des travaux de réfection sur un tronçon de la route 15 causent des ralentissements de la circulation et des maux de tête à bien des automobilistes.

Depuis le mois de mai, les travaux ont lieu sur deux tronçons près de Cap-Pelé et de la plage Parlee à Shediac.

Camela Flannery et son conjoint font le voyage entre Cap-Pelé et Moncton presque chaque jour. Ils doivent modifier leur horaire en prévision de ces travaux. Ils disent attendre en moyenne de 20 à 30 minutes dans leur automobile. Cela prend beaucoup de temps, surtout depuis une semaine ou deux.

Des travaux sur deux tronçons de l'autoroute 15 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick près de Cap-Pelé et de Shediac perturbent la circulation routière.

Parmi les touristes interrogés, la majorité semble ne pas trop s’en faire malgré les retards causés par les travaux de construction. On est en vacances est la phrase qui revient le plus souvent.

Certains attendent plus longtemps que d'autres, selon le moment de la journée.

Oui, ce matin, c'était à peu près 10 min, mais hier, on a passé une demi-heure arrêté à cause des travaux d’asphaltage , dit Alain Desaulniers, un vacancier qui tenait à revenir dans la région cette année.

La saison touristique bat son plein au Nouveau-Brunswick, mais la plage de l'Aboiteau connaît une diminution de l'achalandage en raison des caprices de dame nature.

Le GPS disait 10 minutes de délais, mais c’était plus 35 minutes, là! , lance Hélène Landry qui juge que la plage de l'Aboiteau est la plus belle de la région.

Des conséquences jusqu'au pont de la Confédération

Les retards se font même ressentir jusqu'au pont de la Confédération puisqu'il s'agit de l'unique route pour aller à l'Île-du-Prince-Édouard ou aux Îles-de-la-Madeleine.

On voit des vagues de trafic arriver, suivies d’un espace de temps où il y a vraiment pas de trafic et là la vague reprend. Ça nous fait penser à l’ère des traversiers un peu! , explique Michel Lechasseur, directeur général de l'entreprise qui gère le pont, Strait Crossing.

Michel LeChasseur, directeur général de Strait Crossing, l'entreprise qui gère le pont de la Confédération. (Photo d'archives)

C'est un casse-tête pour les automobilistes qui ont malheureusement peu de solutions de rechange puisque qu'un pont sur la route entre Shediac et Cap-Pelé est impraticable.

Des travaux qui devraient bientôt être terminés

Par courriel, le ministère des Transports et de l’Infrastructure indique que les travaux d’asphaltage devraient être terminés la semaine prochaine, si les conditions météorologiques le permettent. Il ajoute que la pluie tombée en juin a entraîné des retards importants.

Le maire de Cap-Acadie, Serge Léger, est conscient des retards, mais il voit d’un bon œil l'amélioration des infrastructures. Nos routes seront réparées pour accueillir nos visiteurs avec enthousiasme cette saison et pour faciliter la circulation pour tous nos citoyens, souligne-t-il dans une déclaration.

D’après un reportage de Louis-Philippe Trozzo