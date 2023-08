L’Alberta, Calgary et Edmonton dénoncent un manque de financement fédéral pour le logement

Le gouvernement provincial et les gouvernements municipaux de Calgary et Edmonton s’unissent pour dénoncer un manque de financement à l’Alberta pour le logement abordable par le fédéral. Selon eux, le montant alloué par Ottawa n’est pas proportionnel à la démographie de la province.

Jason Nixon, ministre provincial des Aînés, des Communautés et des Services sociaux, Amarjeet Sohi, maire d’Edmonton et Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, ont envoyé une lettre au ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, mardi.

Résultats disproportionnés

La Société canadienne d'hypothèques et de logement a sélectionné 6 des 39 projets soumis par l’Alberta, indique la lettre. Le financement pour l’Alberta de 38,3 millions de dollars ne représente que 2,5 % du 1,5 milliard de dollars alloués dans la troisième phase du fonds de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), ajoute-t-elle.

Par ailleurs, les 200 logements financés pour l'Alberta ne représentent que 3,8 % des 5200 logements financés dans le cadre de cette initiative, peut-on lire. Étant donné que l'Alberta [...] représente environ 12 % de la population totale du pays, nous trouvons ces résultats disproportionnés très troublants.

La répartition équitable des fonds entre les régions et par habitant n'a pas été prise en compte dans les critères du programme de la troisième phase , a indiqué Amarjeet Sohi lors d'une conférence de presse mardi.

Je pense qu'il s'agit de s'assurer que le gouvernement local est en mesure de mieux communiquer avec les gouvernements provincial et fédéral , a ajouté Jyoti Gondek.

Jason Nixon déplore le fait que le gouvernement fédéral a alloué 45 millions de dollars, soit 20 % de plus que pour l’Alberta, à Hamilton, en Ontario. Nous ne demandons pas d'entente spéciale pour l'Alberta, nous demandons l'équité et notre argent. Mais il est inacceptable qu'ils accordent plus d'argent à une ville de l'Ontario qu'à l'ensemble de la province de l'Alberta , a-t-il affirmé en conférence de presse.

Les défis de la province

Les signataires de la lettre s’inquiètent que le gouvernement fédéral laisse pour compte l’Alberta et qu’il ne comprenne pas bien les défis de la province, notamment en lien avec les peuples autochtones qui sont surreprésentés chez les personnes en situation d’itinérance. La lettre souligne aussi que l'Alberta accueille beaucoup d'immigrants qui ont souvent des besoins de logement abordable.

L'Alberta est l'une des seules provinces où il n'y a pas de limite à l'augmentation du loyer par le propriétaire. Cependant, selon Jason Nixon, le contrôle des loyers n’est pas la solution. Notre gouvernement ne s'engage pas dans cette voie. Le contrôle des loyers ne fera qu'exacerber le problème. Il fera en sorte que nous ayons moins de logements et moins d'endroits où vivre. On ne résout pas un problème de marché en restreignant le marché , a-t-il affirmé.

Les signataires demandent au gouvernement fédéral de reconsidérer le financement aux projets non financés de l’ ICRL et qu’il développe un modèle de financement équitable afin que les provinces, territoires et municipalités reçoivent les ressources appropriées. Le ministre Nixon attend une réponse d’ici la fin de la semaine.

Dans un communiqué, Janis Irwin, porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta en matière de logement, affirme qu’elle partage la déception du gouvernement . Cependant, elle estime que le Parti conservateur uni (PCU) minimise son rôle dans la résolution de la crise.

Le bureau du ministre Sean Fraser devrait répondre à la demande d'entrevue de Radio-Canada dans une déclaration par courriel plus tard mardi.