Afin de réduire l’empreinte carbone du Festival folk d’Edmonton, qui aura lieu du 10 au 13 août au parc Gallagher, les organisateurs remplaceront les assiettes réutilisables par des contenants compostables.

Cette décision met un terme, du moins temporairement, à près de 30 ans d’utilisation de contenants réutilisables.

Muffy McKay, la responsable de la communication du festival, explique que le programme d'assiettes réutilisables n’est plus aussi respectueux de l'environnement, du fait notamment que l'événement ne cesse de croître : Nous avons toujours été très soucieux de notre impact et nous essayons de prendre les décisions les plus respectueuses de l'environnement.

Au fur et à mesure que les choses évoluent et changent, nous voulons absolument suivre le mouvement et nous assurer que nous faisons toujours ce qu'il faut.

D’après elle, l’ancien programme avait permis d'éviter la mise en décharge de milliers d’assiettes réutilisables pendant près de trois décennies.

Ce programme utilisait un système d'emprunt par lequel une personne payait 2 $ de plus pour que son repas soit servi dans une assiette réutilisable. Après avoir retourné son assiette, la personne récupérait son argent. Les assiettes étaient ensuite lavées et renvoyées aux vendeurs pour être réutilisées.

Depuis 2011, le festival utilise exclusivement des couverts et des serviettes biodégradables, qui sont compostés.

En 2020, l’événement s'est associé à Économie verte Canada et a rejoint le programme de leadership climatique de la ville d'Edmonton pour trouver des moyens de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour se conformer au règlement municipal sur la réduction des articles à usage unique entré en vigueur au début du mois de juillet, le festival ne proposera pas de bouteilles d'eau ou de boissons en plastique à l'achat cette année.

Selon les organisateurs, l'ancien programme d'assiettes réutilisables avait permis d'éviter la mise en décharge de milliers de contenants.

Une année probatoire

Les vendeurs ne proposeront que des bouteilles d'eau en aluminium et des boissons en boîte. Des stations de recharge d'eau supplémentaires seront disponibles pour ceux qui apportent une bouteille réutilisable.

Bien que les assiettes soient compostables, elles doivent être traitées dans des installations de compostage industriel.

Matthew Ross, professeur de chimie environnementale à l'Université MacEwan, explique que la plupart des couverts et assiettes compostables sont fabriqués à partir d'acide polylactique. Cet acide ne se décompose pas si vous le mettez dans votre bac à compost dans votre jardin.

D'après lui, si les assiettes et couverts compostables finissent dans un flux de recyclage ou de déchets, ils n’auront alors pas les avantages environnementaux, car ils finissent dans les décharges.

Audit à venir

Bien que le festival ait annoncé officiellement qu'il mettrait fin au programme d'assiettes réutilisables, le producteur Terry Wickham espère collaborer avec Économie verte Canada afin d'évaluer si le passage aux assiettes compostables est plus respectueux de l'environnement.

Cet audit pourrait influencer la décision définitive du festival quant à l'abandon définitif du programme. Lorsqu’on aura des données, nous saurons quelle est la meilleure solution.

Avec les informations de Nishat Chowdhury