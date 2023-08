La Canadienne Sarah Bernstein demi-finaliste au prix Booker

L’autrice Sarah Bernstein, née à Montréal, fait partie des demi-finalistes du prestigieux prix Booker, en compétition avec 12 autres plumes de langue anglaise.

Elle a sélectionnée pour Study for Obedience, que les juges ont décrit comme un roman absurde et sombrement drôle sur une femme qui déménage dans un nouvel endroit et subit une réaction hostile de la part de la communauté.

Sarah Bernstein vit et enseigne maintenant en Écosse. Study for Obedience est son deuxième roman après ses débuts en 2021 avec The Coming Bad Days.

L’écrivain irlandais Sebastian Barry nommé une cinquième fois

Parmi les douze autres auteurs et autrices se retrouvant dans la longue liste du prestigieux prix, on retrouve l'écrivain irlandais Sebastian Barry, qui a déjà reçu quatre nominations et s’est rendu deux fois en demi-finale.

Son roman Old God's Time, en lice cette année, suit l'histoire d'un détective de police à la retraite qui se retrouve entraîné dans une enquête sur l’assassinat d’un prêtre soupçonné d'avoir abusé sexuellement d'enfants.

Les 13 romans [sélectionnés cette année] jettent un nouvel éclairage sur ce que signifie le fait d’exister à notre époque, et ils le font de manière originale et passionnante , a déclaré Esi Edugyan, président du jury établi à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Booker, qui récompense chaque année depuis 1968 le meilleur roman écrit en anglais, sera dévoilé le 26 novembre.