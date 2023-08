Un été difficile pour le Ciné-parc Orford

L'été est difficile jusqu'à présent dans les ciné-parcs de la province en raison de la météo. Le Ciné-parc Orford n'a pas été épargné par le mauvais temps.

Après un début de saison sur les chapeaux de roues, la météo et le temps pluvieux ont fait baisser de manière notable le nombre de billets vendus dans les ciné-parcs, notamment à celui d’Orford.

L’été a été bon jusqu’à la mi-juin. Depuis que l’école est terminée, on a eu plusieurs week-ends de pluie. On a eu cinq week-ends de suite avec de la pluie à la fin juin et en juillet. On s’est rattrapé un peu durant la semaine, mais ce n’est jamais aussi occupé que les fins de semaine , explique le propriétaire du Ciné-parc Orford, François Pradella, au micro de l’émission Par ici l’info.

On est très en retard par rapport aux autres saisons.

Après un début de saison sur les chapeaux de roues, la météo et le temps pluvieux ont fait baisser de manière considérable le nombre de billets vendus dans les ciné-parcs, notamment à celui d'Orford.

Les ventes du Ciné-parc Orford ont diminué de moitié par rapport à pareille date l'an passé, ajoute François Pradella. On rattrape un peu ce qui a été perdu, mais je ne crois pas qu’on va être capables de récupérer le manque à gagner , regrette-t-il.

Quand le temps est incertain, les gens ne prennent pas de chance.

L’effet Barbie

La sortie récente du film Barbie pourrait aider à attirer des spectateurs, selon lui. Barbie s’enligne pour être le film de l’été. On le présente au ciné-parc actuellement. Plus tard dans la saison, on devrait présenter Oppenheimer, un autre film de l’été , lance François Pradella. Pour les prochaines semaines, on devrait avoir une belle fin de saison. La météo n’a malheureusement pas été de notre côté.

Le propriétaire du Ciné-parc Orford dit avoir envisagé plusieurs idées, dont celle d’installer un toit. C’est quand même un gros terrain. Ça ne se fait pas vraiment. Donc on va continuer à faire ce qu’on fait, et on va espérer pour le mieux , conclut-il.

Anne Sylvestre, de Saint-Élie, a été interviewée par Radio-Canada Estrie lundi soir au Ciné-parc Orford. Elle est venue voir le film Barbie avec son conjoint et ses deux enfants. Elle explique avoir vérifié la météo avant de se déplacer. Une centaine d'autres voitures étaient aussi présentes sur le terrain du Ciné-parc peu avant 20 h 45.

Anne Sylvestre, de Saint-Élie, est venue voir le film Barbie avec son conjoint et leurs deux enfants.

C’est une activité qu’on fait assez rarement. Mais cet été, il ne faisait jamais beau. C’est dur dans ces cas-là de sortir pour regarder des films.

Jade Sylvestre et Douglas Fréchette, de Saint-Denis-de-Brompton, sont aussi venus voir le film Barbie avec leurs enfants Benoît et Lily-Rose.

S’il y avait eu de la pluie, on ne serait pas venus

Même son de cloche du côté de Louis Bernard et de Guylaine Plante, des habitués du Ciné-parc Orford. À partir de 20 h, il n’y avait plus de pluie. On s’est risqué. Finalement, il y a un beau soleil. On est chanceux , lance Louis Bernard, tout sourire. C’est sûr que s’il y avait eu de la pluie, on ne serait probablement pas venus , renchérit Guylaine Plante.

Guylaine Plante, Louis Bernard, Marilou Bernard et Amélie Bergeron sont venus voir le film Indiana Jones. « On a l'impression de profiter du plein air chaque fois qu'on regarde un bon film », fait savoir Guylaine.

Le ciné-parc a néanmoins ses avantages. On a l’impression de profiter du plein air chaque fois qu’on regarde un bon film , dit Mme Plante. On aime ça, parce qu’on est plus tranquilles dans la voiture. Il y a moins de bruits ambiants. Il n’y a pas de gens qui poussent dans ton siège. On peut se mettre plus à l’aise , lance pour sa part Cathy Roch-Fortin, qui est venue de Lac-Mégantic.

Dave Beaulieu et sa conjointe, Gitane Gingras, sont originaires de Saint-Apollinaire, sur la Rive-Sud de Québec. Ils ont profité de leurs vacances dans la région, accompagnés de leurs deux ados et de leur chien, pour profiter d’une séance de cinéma en plein air. Il n’y a pas de ciné-parc dans la région de Québec. Chaque fois qu’on vient en Estrie, on vient ici. C’est comme un retour en enfance. Et c’est vraiment le fun de faire découvrir ça à nos enfants , indique-t-il.

Dave Beaulieu et sa conjointe Gitane Gingras sont originaires de Saint-Apollinaire, sur la Rive-Sud de Québec. Ils profitent de leurs vacances dans la région, accompagnés de leurs deux ados et de leur chien, pour profiter d'une séance de cinéma en plein air au Ciné-parc Orford.