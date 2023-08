Fierté North Bay remplace son défilé par une manifestation anti-haine

Fierté North Bay a choisi d’organiser une marche de protestation inclusive contre la montée de la haine plutôt qu’un défilé le 16 septembre prochain, en raison de la multiplication de menaces de violence contre la communauté 2ELGBTQ+ et d’autres groupes.

Jason Maclennan, directeur des communications pour Fierté North Bay, explique la différence entre un défilé et une marche : un défilé de la fierté, c’est une célébration des personnes telles qu’elles sont. C’est festif. Une marche, c’est pour demander des changements.

M. Maclennan affirme que la montée de la haine observée dernièrement est du jamais vu en 20 ans.

Nous recevons constamment des messages qui affirment que rejeter l’identité de quelqu’un c’est seulement une différence d’opinion, alors que nous savons que c’est enraciné dans la haine , explique-t-il.

Nous avons reçu des commentaires du genre "nous allons vous enchaîner à l’arrière d’une motocyclette et vous traîner au centre-ville pour lancer un message à tout le monde comme vous."

M. Maclennan affirme que le gouvernement provincial ne fait rien de concret en réaction à cette montée de la haine, et que le député fédéral local refuse d’avoir une discussion sur cet enjeu.

Il rappelle que la Fierté était à la base une protestation, nous retournons donc à nos racines .

Il veut enrayer le partage de messages haineux et de désinformation au sujet de la communauté.

Nous devons envoyer un message clair à notre député et au premier ministre de la province qu’ils doivent se dresser contre la haine avec nous , dit-il.

Kristyn Wong-Tam, porte-parole de l’opposition provinciale en matière de questions 2ELGBTQ+ , déplore le manque d’engagement de la part de son collègue Vic Fedeli, le député de Nipissing, où se trouve North Bay.

Elle affirme que le Nouveau Parti démocratique tire la sonnette d’alarme depuis un an concernant l’augmentation du nombre de menaces contre la communauté 2ELGBTQ +.

Fierté Sudbury a choisi d’annuler son défilé cette année, faute de pouvoir le faire sans une collaboration avec la police, qui rendait mal à l’aise les membres du groupe Black Lives Matters.

Le reste des activités de la semaine de la fierté, du 10 au 16 juillet dernier, se sont déroulées comme prévu ou presque.

Laur O’Gorman, qui occupe la présidence de Fierté Sudbury, souligne que même si la relation avec les forces de l’ordre s’est améliorée au fil des années, iel a l’impression que la police ne prend pas au sérieux la montée de la haine.

Le pronom iel , formé à partir des pronoms il et elle , est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de Laur O’Gorman, qui est non-binaire.

On nous dit que la police va nous protéger, mais la police prend toutes ces choses qui, je crois, constituent des menaces directes, et on nous dit simplement que ce n'est pas criminel.