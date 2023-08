Les Torontois pourront siroter une bière dans 27 parcs à partir d’aujourd’hui sans avoir à craindre d’être mis à l’amende, et ce jusqu'au 9 octobre, en vertu d'un projet pilote de la Ville de Toronto.

Une majorité de conseillers ont voté en faveur du projet pilote le 19 juillet, après des années de débats au conseil municipal de la Ville Reine. Les endroits sélectionnés ont été approuvés par le conseiller municipal représentant la circonscription dans laquelle ils se trouvent.

La consommation y sera permise de 5 h 30 à minuit.

C’est une belle initiative , souligne le conseiller Chris Moise de Toronto Centre, où la consommation d’alcool sera permise dans deux parcs, soit le Corktown Common ainsi que le parc Underpass.

J’ai voyagé autour du monde, en Amérique du Sud, en Asie et ailleurs, et ils permettent la consommation [d'alcool dans les parcs] depuis des millénaires et cela n’a jamais été un problème.