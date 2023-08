Une ex-employée d’Alma accusée de fraude dans le cadre de ses fonctions

Johanne Larouche, une ex-employée d’Alma, fait face à des accusations de fraude dans le cadre de ses anciennes fonctions. Ce sont six chefs d’accusation qui pèsent sur elle comprenant, entre autres, un vol d’argent ainsi que de la contrefaçon de documents.

Mme Larouche est appelée à comparaître mercredi au palais de justice d’Alma. Les accusations ont été déposées le 28 juin dernier.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Florence Tremblay, a confirmé à Radio-Canada que Mme Larouche est accusée d'avoir fraudé la Ville d'Alma pour plus de 5000 $, d'avoir commis un vol de plus de 5000 $ en plus d’avoir utilisé des documents et des relevés contrefaits dans un contexte de perception des taxes municipales

Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre 2007 et 2021, alors qu’elle travaillait pour la Ville. Elle n’y travaille plus depuis maintenant deux ans.

La Ville d'Alma n’a pas souhaité commenter pour l'instant, puisque le dossier est devant les tribunaux.