Malartic lance son nouveau projet domiciliaire

La Ville de Malartic va de l’avant avec la phase 2 de son projet immobilier du quartier des Explorateurs.

Un appel d’offres a été lancé pour la construction des infrastructures du prolongement de la rue des Pins afin d’y permettre l’érection d’immeubles multi-logements.

La Ville assure avoir déjà des promoteurs prêts à acquérir ces futurs terrains, qui pourraient être disponibles dès le printemps prochain. On ne ferait pas ce développement sans avoir des promoteurs très intéressés , mentionne le maire de Malartic, Martin Ferron.

On a des gens qui travaillent déjà avec nous avec la volonté de rapidement développer des portes. On commence par le multi- logements, parce que ça apporte plusieurs loyers qui donnent accès à des travailleurs. Il n’y a plus de loyers disponibles à Malartic. Notre taux d'inoccupation est à zéro.

Pour bénéficier d'Odyssey

Malartic dit vouloir bouger rapidement pour bénéficier de l’effervescence économique générée par le développement de la mine Odyssey. Différentes phases sont prévues d’ici cinq ans dans le développement des Explorateurs, y compris des rues pour des maisons unifamiliales et des jumelées.

On aura une arrivée massive de travailleurs dans la MRC et ici à Malartic d’ici 2027, ajoute le maire Ferron. Si on veut les attirer chez nous, il faut avoir une offre. Il n’y en a pas et il faut la créer. Nous sommes en compétition avec d’autres villes. Si nous n'avons rien à offrir, ce sont elles qui vont les accueillir. On doit être en action.

Selon Martin Ferron, Malartic peut miser sur la proximité de la mine et sa qualité de vie pour attirer de nouvelles familles.