Hôtes de la COP28, les Émirats arabes unis comptent soigner leur image

Combustibles fossiles, droits de la personne, crimes de guerre au Yémen… À l’approche de la COP28, le gouvernement des Émirats arabes unis a établi une liste exhaustive des « questions délicates et sensibles » pour le pays. C’est ce qu’a révélé mardi The Guardian, qui a obtenu une copie du document.

Dans le document, le gouvernement émirati prévoit des messages stratégiques à l'intention des journalistes qui poseront des questions sur ces enjeux délicats .

Cet automne, les yeux de la communauté internationale seront en effet rivés sur les Émirats arabes unis, qui accueilleront du 30 novembre au 12 décembre la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

Le texte débute par trois pages détaillant les messages clés de la COP28 aux Émirats arabes unis . Parmi ceux-ci, aucun ne fait référence aux combustibles fossiles, au pétrole ou au gaz naturel, mais on y mentionne les énergies renouvelables et l'hydrogène.

Pourtant, les experts mondiaux sur le climat s’accordent pour dire que la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles est la mesure la plus urgente à prendre pour limiter le réchauffement planétaire.

Le document ne compte qu'une seule mention des combustibles fossiles, soit que les Émirats arabes unis contribuent à construire le système énergétique de demain tout en réduisant l'intensité carbonique du pétrole et du gaz .

Les Émirats, septième producteur mondial de pétrole, figurent parmi les plus grands pollueurs au monde par habitant.

Bien que le pays compte réduire ses émissions de 19 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, le Climate Action Tracker juge ce plan insuffisant .

Dans une analyse publiée en juillet dernier, le groupe scientifique estime que ces objectifs sont irréalisables compte tenu des projets d'augmentation de la production de combustibles fossiles du pays.

Présidence controversée

Le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, est également présenté comme posant un enjeu sensible dans le document.

Le patron du géant pétrolier émirati ADNOC s’est déjà attiré de vives critiques de la part de défenseurs de l'environnement et de responsables politiques, qui voient dans sa présidence un conflit d'intérêts.

Le texte obtenu par The Guardian souligne qu'ADNOC n'a pas divulgué ses émissions ni publié de rapport sur le développement durable depuis 2016. ADNOC mène actuellement les études nécessaires , indique le document.

La carrière du Dr Sultan [dans les domaines de l'énergie, du climat et de la diplomatie] lui confère l'expertise pour mobiliser, perturber et unir de manière constructive les secteurs nécessaires à une action significative.

Au-delà du climat et de la COP28, le gouvernement émirati recense une longue liste de questions sensibles , dont la liberté de presse, les droits des femmes et des personnes homosexuelles, le blanchiment d'argent, les crimes de guerre au Yémen, le trafic de personnes, l’espionnage et la surveillance, ou encore la liberté d'expression.

L'objectif du document, y lit-on, est de comprendre les questions les plus importantes soulevées par les médias internationaux au sujet des Émirats arabes unis... Le but ultime est d'améliorer l'image et la réputation des Émirats arabes unis.

En mars dernier, l' ONG Human Rights Watch avait d’ailleurs averti que les défenseurs de l’environnement présents à la COP28 auront du mal à jouer efficacement leur rôle [...] pour faire face à la crise climatique dans un pays dont le gouvernement a un bilan aussi catastrophique en matière de droits de la personne .

Manifestations autorisées

Les Émirats ont par ailleurs déclaré mardi qu'ils autoriseraient les défenseurs de l'environnement à se rassembler pacifiquement lors de la COP28. L’État exige une autorisation officielle pour les manifestations, mais interdit celles qu'il juge perturbatrices.

Lors de la conférence, il y aura un espace disponible pour que les militants pour le climat puissent se rassembler pacifiquement et faire entendre leur voix , a déclaré le gouvernement émirati dans une déclaration commune avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants lors de la COP27 en Égypte, en novembre 2022 Photo : Getty Images / Sean Gallup

Cette déclaration a été publiée après que Sultan Al-Jaber et le secrétaire exécutif de la CCNUCC , Simon Stiell, eurent signé à Abou Dhabi un accord bilatéral qui constitue la base juridique de l'organisation et de l'accueil des négociations sur le climat.

Nous nous engageons fermement à veiller à ce que les valeurs de l'ONU soient respectées lors des COP.

Les manifestations, fréquentes lors des précédentes COP, avaient été autorisées lors de la dernière conférence de l' ONU sur le climat en Égypte, où les autorités répriment régulièrement les manifestations et arrêtent arbitrairement les militants.

Mais l'hôte de la COP27 a été critiqué pour les restrictions qui ont rendu l'espace de rassemblement étroit et l'exigence d'une demande d'accréditation 36 heures à l'avance par les militants.

Avec les informations de Agence France-Presse et The Guardian