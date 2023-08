Une juge humilie la police de Toronto pour avoir bafoué les droits d’un accusé

Une juge a récemment annulé les accusations de possession de drogue et d'armes à feu contre un individu qui avait appelé le 911 pour venir en aide à sa petite amie victime d'une surdose en 2019 à Toronto. Elle accuse les policiers d'avoir enfreint les droits de l'accusé et d'avoir utilisé la mort de la jeune femme comme prétexte pour chercher leur appartement sans autorisation.

La juge Anne Molloy, de la Cour supérieure de l'Ontario, a eu des mots durs à l'endroit de la police de Toronto au sujet d'un appel au 911 dans une affaire de surdose mortelle.

Elle accuse le service de police d'avoir mené une perquisition déraisonnable , d'avoir saisi illégalement des pièces à conviction, d'avoir détenu l'accusé de façon arbitraire et d'avoir oublié de lui mentionner ses droits .

Nonde Karapetrov a appelé les secours le 24 janvier 2019 pour les avertir que sa copine était en train de faire une surdose. Les policiers sont arrivés avec les ambulanciers, qui ont aussitôt conduit Leeann Wilfong à l'hôpital, où la femme de 30 ans est décédée.

M. Karapetrov est resté dans l'appartement, mais avec l'interdiction de quitter les lieux pendant que des policiers photographiaient la scène et fouillaient le logement.

L'une des toilettes était fermée à clef et le locataire leur a dit qu'il ne s'en servait pas. Des policiers ont alors forcé la serrure pour y découvrir cinq armes à feu.

Avec une telle trouvaille, la police est revenue le lendemain sur les lieux avec un mandat de perquisition, qui leur a permis de saisir 469 g d'héroïne, 855 g de fentanyl, 222 g d'un mélange d'héroïne et de fentanyl.

Une pesée, une machine de scellage de sac sous vide, des munitions et 2880 $ en argent liquide ont également été confisqués.

M. Karapetrov avait été accusé notamment de possession d'armes prohibées et de drogue dans le but d'en faire le trafic devant le palais de justice de Toronto.

La juge a toutefois rejeté toutes ces pièces à conviction et annulé les accusations retenues contre l'accusé, parce qu'elle estime que la police a violé les droits de l'individu.

Elle explique que la police n'aurait jamais sollicité un mandat de perquisition si elle n'avait pas trouvé les armes à feu dans la salle de bain de façon illégale.

Je suis choquée, voire outrée, par le comportement de la police dans cette affaire , poursuit-elle en ajoutant qu'elle sait pertinemment que [son] jugement favorise un trafiquant de drogue , qui a depuis retrouvé la liberté.

La magistrate reconnaît en outre dans les raisons de son jugement qu'elle a publiées la semaine dernière que sa décision survient au moment où Toronto connaît une recrudescence de la violence armée et d'une flambée de surdoses d'opioïdes .

Dans un courriel, le Service de police de Toronto affirme qu'il ne commentera pas la décision.

Jointe au téléphone, l'avocate de M. Karapetrov, Kim Schofield, dit espérer que la police tire des leçons de ce jugement.

Mon client était moralement obligé d'appeler le 911, mais la police a abusé de son autorité en le soupçonnant dès le départ , dit-elle.

Le devoir des policiers s'arrête lorsque la victime d'une surdose est évacuée vers l'hôpital et ils doivent quitter les lieux , rappelle l'avocate.

Dans une société libre et démocratique, si la Charte n'a plus d'effets dissuasifs, les droits qui y sont inscrits seront vite érodés et les policiers pourront agir comme ils l'entendent, même dans les cas de dangers associés aux armes à feu et aux opioïdes.