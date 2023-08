La saison des feux de forêt au Yukon « s’est considérablement aggravée »

Le Yukon fait face à une hausse considérable de nouveaux feux de forêt sur son territoire depuis une semaine et la plupart ont été déclenchés par la foudre, ont annoncé les autorités lors d’une mise à jour sur les feux lundi.

Le territoire s’attend à davantage de foudre cette semaine, ce qui fait craindre le déclenchement de plusieurs nouveaux feux, au moment où les ressources pour les combattre sont de plus en plus limitées. La saison des feux de ce territoire s’est considérablement aggravée dans les derniers jours à cause de la foudre , a dit l’agent d’information des feux du Yukon, Mike Fancie.

Plus de la moitié de ces nouveaux feux, soit 42, sont dans la région de Dawson; et 20 dans la région d’Old Crow.

Selon les services d’urgence, aucune communauté n’est à risque pour le moment. Trois régions sont sous alerte d’évacuation, soit le secteur Dublin Gulch, près de Keno, la région de Sixtymile, au sud de la route Top of the World, et le secteur compris entre les kilomètres 10 à 35 sur la Silver Trail, entre Mayo et Keno.

Lundi, le gouvernement de la Première Nation Vuntut Gwitchin a placé la communauté d’Old Crow sous alerte d’évacuation, alors qu’un feu se trouvait à environ 12 kilomètres au nord.

Publicité

La mine Eagle Gold, au nord-ouest de Keno, a évacué la plupart de ses employés dimanche, à la suite de la recommandation des services d’urgence. Le feu de la rivière East McQuesten se trouve à environ 5 kilomètres de la mine, selon Mike Fancie.

Des ressources limitées

Il y avait 96 feux actifs lundi au Yukon, dont 12 faisant l’objet d’une intervention complète pour les maîtriser et les éteindre. Une intervention modifiée visant à protéger les structures et les propriétés est employée pour cinq autres feux.

Ces interventions mobilisent les ressources déjà limitées du territoire, ce qui fait craindre le pire avec la météo des prochains jours. On a définitivement besoin de plus de ressources pour attaquer les feux dès qu’ils sont déclenchés, parce qu’on s’attend à plus de foudre , dit Mike Fancie.

Le territoire peine à trouver davantage d’hélicoptères. Les compagnies d’hélicoptères locales et les autres ministères du territoire ont aidé autant que possible, dit Mike Fancie, mais la pénurie rend le combat des feux plus difficile , plus particulièrement dans les régions éloignées du centre et du nord du Yukon.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Services aux collectivités du Yukon, Richard Mostyn, et l'agent d'information des feux du territoire, Mike Fancie, lors d'une mise à jour sur les feux le 31 juillet 2023, à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Ethan Lang

On a besoin de ces ressources pour réussir à faire notre travail et la semaine dernière, on a fait face à une pénurie [d’hélicoptères] , dit l’agent d’information.

Publicité

L’équipe de 20 pompiers forestiers de la Nouvelle-Écosse, venue appuyer le territoire au début de juillet, a quitté le Yukon. Le ministre des Services aux collectivités, Richard Mostyn, dit que le territoire a fait d’autres demandes d’aide auprès des autres provinces et territoires, mais prévient que cette aide ne sera peut-être pas disponible.

L’ensemble du pays est confronté à de la fumée et des feux, ce qui met à rude épreuve les ressources en pompiers de toutes les juridictions du pays , a mentionné le ministre.