C’est mardi que commencent les six jours du Festival Innu Nikamu et tout est en place pour le début des festivités. Le coordonnateur Normand Junior Thirnish-Pilot promet « des foules records » et « une grosse année » pour la 39e édition du festival, qui a lieu à Mani-utenam.

À 16 h 30, le Festival ouvrira avec le spectacle de Vanessa Chicoine-Vibert. Plus tard, les spectateurs pourront aussi voir les performances de Florent Vollant et de Richard Séguin. Tout au long de la soirée, différents artistes alterneront sur la scène.

Au total, une quarantaine d’artistes autochtones et allochtones sont attendus, dont Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Loud, Souldia, Claude McKenzie, Maten et les Gipsy Kings.

Si les styles sont aussi variés, c’est pour attirer un maximum de festivaliers et ainsi exposer les artistes autochtones à un large public, précise le coordonnateur.

Les Gipsy Kings sont connus pour les chansons Bamboleo, Djobi Djoba, et leur version des chansons Volare et Hotel California. Photo : Photo : gracieuseté des Gipsy Kings

Pour lui, la présence des Gipsy Kings est symbolique. C’est un hommage pour mon prédécesseur. C’était le rêve de Réginald Vollant, décédé en 2018, d’amener le groupe à Malio. Réginald Vollant était le directeur du Festival Innu Nikamu de 2011 à 2018.

« Quand le festival commence, on sent une certaine magie », décrit Normand Junior Tshirnish-Pilot. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

M. Thirnish-Pilot, qui en est à sa deuxième année à la barre du festival, est habité par un mélange de calme et d’excitation, a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Pour lui, Innu Nikamu, c’est l’occasion de présenter les artistes autochtones à un large public, mais aussi aux représentants de l’industrie grâce aux vitrines musicales. On veut toucher tout le monde. On veut que tout le monde se reconnaisse sur la scène , mentionne-t-il.

Innu Nikamu voit grand pour la fierté autochtone. Bonjour la Côte. Durée de 8 minutes 15 secondes

Plus que de la musique

Les festivaliers pourront jouir d’une étonnante programmation musicale et aussi profiter de kiosques de nourriture, d’artisanat, et d'ateliers de savoir-faire traditionnels, comme une démonstration de fabrication de raquettes.

Par cette variété d'activités, les organisateurs désirent mettre en valeur les artisans des communautés innues de la Côte-Nord.

Innu Nikamu est l'un des plus grands festivals sans alcool au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Tout pour plaire aux enfants

Jeux gonflables et manèges : les enfants aussi y trouveront leur compte. D'ailleurs, jusqu’à l'âge de 11 ans, ils pourront participer gratuitement à l'événement. C’est très important que les enfants en profitent : le Festival leur appartient , insiste Normand Junior Thirnish-Pilot.