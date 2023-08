5 questions au météorologue qui surveille les orages pour Osheaga et îleSoniq

Vous vous apprêtez à voir votre artiste préféré dans un festival, après avoir bravé la foule pour être aux premières loges. Soudainement, le ciel s’assombrit et le vent se lève. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais en coulisses, un météorologue scrute à la loupe les formations nuageuses, prêt à donner le signal d’alarme à l’équipe de production en cas d’orage.

Ce spécialiste pourrait bien être Jean-Charles Beaubois, PDG de MétéoGlobale, qui a été météorologue pour le Festif! de Baie-Saint-Paul ainsi que pour le Festival d’été de Québec (FEQ) et qui sera présent avec son équipe aux festivals Osheaga et îleSoniq.

Si la pratique n’est pas nouvelle – evenko utilise les services de météorologues depuis 2006 –, elle est adoptée par de plus en plus d’équipes organisatrices d'événements qui souhaitent assurer la sécurité des festivaliers et festivalières et limiter les coûts liés à la météo.

Le Festival d’été de Québec en a fait l’expérience pour la première fois en 2022, alors que le Festif! est entré dans le bal cet été, après une première soirée gâchée par mère Nature l’an dernier.

Comme pour les autres festivals organisés par evenko, les équipes des deux événements font affaire avec MétéoGlobale, qui travaille normalement avec les municipalités et le ministère des Transports du Québec.

L’entreprise s’est dotée d’un service développé spécialement pour les festivals l’an dernier. C’est parti très fort, très vite , affirme M. Beaubois, dont la compagnie compte aussi parmi ses clients Patrimoine Canada, ComediHa! et Francofest. Le météorologue a répondu à nos questions.

Quel est votre rôle pendant les festivals?

On a créé une espèce de bureau mobile avec une station météo, avec des capteurs et des détecteurs de foules, pour être le plus précis possible.

On n’a de pouvoir de décision pour aucun des festivals. Notre rôle, c’est de conseiller. On voit par exemple une zone orageuse qui arrive et on dit : "Il va y avoir des orages dans 10 minutes."

Les festivals ont des protocoles de sécurité et savent ce qu’il faut faire. En fonction de ce qu’on leur dit, ils vont faire des choix.

Les journées sont très différentes. Il y a des jours où on est restés 16 heures d’affilée, parce qu’il fallait surveiller. Il y a plusieurs aspects : il y a le public, mais il y a aussi les gens qui travaillent pour les festivals. Il faut que tout le monde soit en sécurité en permanence.

Ouvrir en mode plein écran Une scène du Festival d'été de Québec, avec à sa droite la station météo mobile de MétéoGlobale, installée dans la petite roulotte orange. Photo : MétéoGlobale

À quoi est due l’instabilité climatique cet été?

C’est sûr que le phénomène El Niño est fort actif. Ce phénomène a comme caractéristique de déclencher de l’instabilité au Québec, qui est essentiellement générée par le différentiel de température entre les masses d’air froid et les masses d’air chaud. On a cette confrontation depuis le début de l’été qui est assez intense.

Quels sont les risques associés à la météo lors d’événements à grand déploiement?

La foudre pourrait tomber sur le public. Le jour où on a annulé le concert des Cowboys Fringants au FEQ, il y a eu une cinquantaine d’impacts de foudre dans un rayon de 10 km, avec 100 mm en 2 h 30 environ.

Ça peut également créer des mouvements de panique, parce qu’il y avait énormément de monde sur les plaines d’Abraham. Il faut penser aussi à tous les gens qui travaillent sur les scènes, les techniciens qui travaillent avec de l'électricité. Avec 100 mm de pluie, ça ne fait pas vraiment bon ménage.

1:02 Les adeptes des Cowboys Fringants ont dû évacuer les plaines d'Abraham le 13 juillet en raison de la météo. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Jean-Charles Beaubois fait aussi référence à Pukkelpop, un festival très populaire qui se déroule depuis 1985 à Kiewit, en Belgique. Le jeudi 18 août 2011, lors du premier jour du festival, deux chapiteaux se sont effondrés à la suite d’un orage bref, mais d’une rare violence.

Cinq personnes ont perdu la vie, alors qu’une centaine de personnes ont été blessées, dont une dizaine grièvement. La production avait décidé d’annuler le festival.

Plus près de chez nous, le Bluesfest, à Ottawa, avait connu un sort semblable au mois de juillet 2011 alors que la scène principale s’était effondrée lors d’un concert de Cheap Trick en raison d’une tempête.

Le ministère ontarien du Travail avait d’ailleurs blâmé le manque de préparation de l’équipe de production pour l’incident, qui avait fait quatre blessés, dont le chanteur du groupe, Sandy Sanderson. Son abdomen avait été transpercé par la chute de débris.

Avez-vous déjà sauvé la tenue d’un concert?

Oui, parfois on essaie de sauver le show. Par exemple, quand Rammstein est venu à Montréal l’année dernière, il y a eu des orages pratiquement toute la journée. On a pu voir qu’il y avait un créneau qui se dessinait entre 17 h et 22 h 30, où on pouvait caler les spectacles et le concert a été maintenu.

On discute énormément avec les responsables de production. C’est une collaboration très étroite.

Est-ce que cette pratique est vouée à se répandre au fil du temps?

Oui. Les responsables des festivals au Québec se rendent compte que ça commence un peu à brasser sur le plan de la météo de plus en plus régulièrement [...] Maintenant que les organisateurs commencent à nous voir et à savoir qu’on existe, je crois qu’on aura probablement deux unités mobiles l’année prochaine, sinon trois.

Jean-Claude Beaubois et son équipe auront la météo à l'œil au parc Jean-Drapeau lors du festival Osheaga, qui se tiendra du 4 au 6 août, ainsi que pendant îleSoniq, les 12 et 13 août.