Meta commence à bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes

C'est le début de la fin pour les contenus d'information canadiens sur Facebook et Instagram. La maison mère des deux plateformes, Meta, a annoncé mardi qu'elle amorçait le processus de blocage des nouvelles canadiennes, en réaction à la Loi sur les nouvelles en ligne adoptée en juin dernier.

Le processus de blocage devrait s'étaler sur plusieurs semaines, a précisé Facebook dans une déclaration transmise par courriel. Déjà, certains utilisateurs d'Instagram affirmaient ne plus pouvoir accéder à des contenus d'information sur cette plateforme : des internautes, bien sûr, mais aussi les responsables des médias touchés, qui ont ainsi perdu l'accès à leur compte.

Impossible de connaître la date exacte de la fin de l'accessibilité des contenus d'information sur Facebook et Instagram.

Il sera aussi impossible, pour les utilisateurs canadiens de ces plateformes, d'y partager des contenus d'information.

Meta affirme ainsi se conformer à la loi, qui exige dans les faits que les géants du web négocient avec les médias canadiens une compensation financière pour l'utilisation de leur contenu.

La loi ne commencera à s'appliquer qu'en décembre.

Lors d'une mêlée de presse, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, a établi un parallèle entre la loi adoptée par la Chambre des communes sur les nouvelles en ligne et la dictature de la Corée du Nord. Ce n'est pas dans les démocraties qu'on voit la disparition des nouvelles , a-t-il déclaré.

Il ne veut pas que les Canadiens sachent la vérité; c'est pour ça qu'il a adopté des lois pour censurer Internet , a ajouté M. Poilievre.

Le Canada a emboîté le pas à l'Australie, un pays démocratique qui a adopté sa propre loi pour forcer Facebook (et Google) à verser des redevances aux médias dont les contenus sont partagés sur ses plateformes. Là aussi, le géant américain avait décidé de bloquer les contenus médiatiques avant de faire marche arrière après une semaine, à la suite de négociations avec le gouvernement de Canberra.

Du côté du Bloc québécois, Martin Champoux, le porte-parole en matière de patrimoine, a affirmé que le parti continue de dénoncer les actions de Meta qui ne sont rien d'autre que des manœuvres d'intimidation visant à faire reculer les parlementaires canadiens. Cette décision déplorable ne sert personne .

En fait, les grands perdants sont les utilisateurs qui se verront privés de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. Le Bloc québécois va toujours se tenir debout pour nos médias.

Effet immédiat pour certains

Un contenu partagé sur l'une des pages Facebook de Radio-Canada a été bloqué quelques minutes plus tard par le réseau social, avec un message indiquant que votre contenu a été partagé, mais ne peut pas être vu au Canada .

La direction du diffuseur public a d'ailleurs réagi via un communiqué : La décision de Meta de bloquer l’accès des Canadiens et des Canadiennes à des sources locales d’information vérifiée et digne de confiance est irresponsable et constitue un abus de sa position dominante dans le marché , peut-on lire.

Radio-Canada réclame que Meta agisse de manière responsable et rétablisse l’accès de la population canadienne aux nouvelles d’ici .

Le diffuseur public demande également que le géant du web respecte les lois canadiennes et entame des négociations avec les médias canadiens afin de les indemniser pour leurs contenus d’information .

Des éléments fondamentaux irréalistes , dit Meta

Par voie de déclaration publiée sur son site web, Meta martèle que les éléments fondamentaux de la Loi sur les nouvelles en ligne ont toujours été irréalistes .

Dans cette même déclaration, l'entreprise dit avoir collaboré avec une spécialiste québécoise pour proposer un guide visant à s'informer en ligne avec des sources fiables .

Ledit guide recommande de s'abonner à un média local, de télécharger des applications numériques de médias, de consulter le site web de ces médias, de souscrire à des fils RSS, d'écouter des émissions d'information en baladodiffusion, ou encore de s'abonner à des infolettres, mais pas de passer par Facebook, Instagram ou tout autre réseau social du genre.