La superlune des Esturgeons brillera dans le ciel ce soir... si le temps le permet

La Lune apparaîtra légèrement plus grosse et plus brillante que d'habitude durant la nuit de mardi à mercredi. Ceux qui lèveront les yeux vers le ciel pourront ainsi observer une superlune. Ce terme est utilisé pour décrire une pleine lune à son périgée, c'est-à-dire quand elle est à sa plus petite distance de la Terre.

Repères Une pleine lune se produit une fois par mois, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés et que la Lune se trouve du côté de la Terre opposé au Soleil.

Il faut savoir que l'orbite de la Lune n'est pas parfaitement circulaire autour de la Terre; elle est elliptique. À son apogée, sa distance de la Terre atteint 406 000 km, et à son périgée, environ 356 500 km.

La superlune des Esturgeons

Cette année, par coïncidence, deux pleines lunes d’août sont à leur périgée et créeront par le fait même deux phénomènes de superlune durant le mois. Celle du 1er août 2023 commencera à 20 h 57 (HAE) et se terminera à 6 h 18 le lendemain.

Tous les ans, la pleine lune des Esturgeons est associée à cette période de l’été, et cette année, il s'agit d'une superlune.

Elle est surnommée lune des Esturgeons parce qu'elle offre une meilleure visibilité la nuit, ce qui permettait historiquement aux peuples autochtones du Nord-Est américain de repérer et de pêcher plus facilement ces imposants poissons qui peuplent les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent.

La deuxième, celle du mercredi 30 août, commencera à 19 h 51 pour se terminer à 6 h 37 jeudi (HAE). La pleine lune du 30 août sera la plus grosse de l’année, car elle survient moins de 10 heures après le périgée de la Lune , affirme dans un communiqué Simon A. Bélanger, du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Le phénomène de superlune n’est pas rare, puisqu’il se produit en moyenne de quatre à six à fois par an. En 2023, il y en aura quatre. La première de cette année était visible début juillet et la quatrième et dernière le sera en septembre.

Ouvrir en mode plein écran Les planètes Jupiter (en bas) et Saturne ont été photographiées dans le ciel d'Al-Salmi, au Koweït, en 2020. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / YASSER AL-ZAYYAT

Des planètes en spectacle

Les nuits du mois d’août seront également idéales pour observer les deux géantes gazeuses : Jupiter et Saturne , note Simon A. Bélanger.

Jupiter, le quatrième plus brillant objet du ciel, est visible en deuxième moitié de nuit durant tout le mois.

Dans la nuit du 7 au 8 août, au petit matin, la Lune passera à seulement 3 degrés au nord de la planète géante, confirmant ainsi son identité.

Si vous observez le ciel avec des jumelles, il sera même possible d’apercevoir Io, Europe, Ganymède et Callisto, les satellites de la planète.

Il sera aussi possible de noter la présence de Saturne au petit matin du 27 août.

C’est la configuration la plus favorable à l’observation de la planète, puisque la distance qui nous en sépare est la plus courte de l’année. "Courte" étant un terme bien relatif : le seigneur des anneaux se trouve en ce moment à une distance d’environ 1 310 930 000 km, ou 73 minutes-lumière, de la Terre!

Encore une fois, ceux qui possèdent des jumelles pourront voir plus de détails et remarquer le système d’anneaux de la planète.

Ouvrir en mode plein écran Le maximum d’activité des Perséides est attendu autour de 3 h du matin le 13 août. Photo : iStock

Les Perséides 2023

Chaque année, la Terre passe près de l’orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle, dont le sillage est composé de milliards de particules de poussières. Certaines de ces poussières entrent dans l’atmosphère terrestre et s’y désintègrent, ce qui produit une traînée lumineuse de courte durée bien visible à l’œil nu.

À quoi s’attendre cette année? L’absence de la Lune dans le ciel à la mi-août permet d’espérer de bonnes conditions d’observation.

Le maximum d’activité est attendu autour de 3 h du matin, le 13 août.

Bien que cette prévision soit assortie d’une incertitude de plusieurs heures, la seconde moitié de la nuit du 12 au 13 août sera certainement le meilleur moment pour l’observation des Perséides.

Quoi qu’il en soit, la période d'activité des Perséides se situe entre le 17 juillet et le 24 août. Il est possible d’observer une augmentation du nombre de météores dû à cet essaim dès la seconde moitié du mois de juillet, et ce, jusqu’à la fin d'août , ajoute M. Bélanger.

En outre, la constellation de Persée, la région d’où semblent provenir les météores, sera très haute dans le ciel, vers l’est. Cette position est avantageuse pour l’observation puisqu’elle augmente considérablement le nombre de météores qui seront visibles.

Ouvrir en mode plein écran Le phénomène des Perséides est un spectacle de boules de feu causé par des météores. Photo : Reuters / Fred Thornhill

Les conditions idéales

La pollution lumineuse nuit à l'observation des étoiles filantes. Plus le ciel est noir, plus les observations sont nombreuses. Il faut ainsi s’éloigner des grandes villes.

Pour bien voir les étoiles filantes, il est recommandé de se coucher au sol, pieds pointant vers le nord-est, avec une vue sur la plus grande étendue de ciel possible, sans télescope ni jumelles.

Une trentaine de minutes sont nécessaires pour que les yeux s’adaptent à l’obscurité.

Dans un ciel sans nuages, raisonnablement loin de la pollution lumineuse des grandes villes, il sera possible de détecter plus de 50 météores toutes les heures.