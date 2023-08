Marda Loop ne réclamera pas de frais d’adhésion, selon le ministère albertain de la Santé

La clinique médicale Marda Loop, à Calgary, ne percevra pas de frais d’adhésion, selon Scott Johnston, porte-parole de la ministre de la Santé. Cette décision fait suite à un courriel envoyé aux clients de la clinique, où Marda Loop avait indiqué qu’elle exigerait des frais d’adhésion pour un accès amélioré à ses services.

Parmi d’autres avantages et rabais, la clinique avait notamment promis un accès plus rapide aux services aux membres qui payaient un abonnement annuel allant de 2200 $ pour un adulte célibataire à 4800 $ pour une famille de deux adultes et leurs enfants à charge.

Une journée par semaine devait rester ouverte pour les patients considérés comme non membres.

Selon les informations fournies par le ministère albertain de la Santé, la clinique Marda Loop n’a pas indiqué si elle abandonne complètement le programme et le personnel a refusé de faire des commentaires.

La province et Santé Canada ont jugé cette pratique contraire à la Loi canadienne sur la santé, et la clinique risquait des amendes ou la retenue des paiements de l’assurance-maladie si elle instaurait son système d'adhésion.

Dans un communiqué, la ministre de la Santé de l’Alberta, Adriana LaGrange, déclare qu’une enquête sera menée si une clinique exige des frais d’adhésion ou offre un accès accéléré à un médecin de famille .

Avec les informations de La Presse canadienne