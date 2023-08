L’examen indépendant de la campagne publicitaire Experience Regina remis en question

Une enquête indépendante autour de la campagne publicitaire controversée Experience Regina indique qu’un employé serait à l’origine de la publication de slogans jugés inappropriés. Cependant, des experts remettent en question les résultats de cette enquête.

En mars dernier, la Ville de Regina avait décidé de miser sur une chanson devenue virale en 2018, à la suite des moqueries du célèbre animateur américain Jimmy Fallon, intitulée Experience Regina, dans le but d'accroître son affluence touristique.

Le conseil d'administration de l'Association des expositions de Regina (REAL) avait été chargé de faire la promotion du tourisme de la Ville. Lors de la campagne publicitaire, deux slogans, dont Show us your Regina (montrez-nous votre Regina) et The city that rhymes with fun (la ville qui rime avec plaisir) avaient été jugés inappropriés.

CBC/Radio-Canada a contre-vérifié les résultats du rapport de l’enquêteur indépendant, George B. Cuff et a trouvé des lacunes. Ce dernier est le président d’une firme chargée d’analyser la gestion de la campagne Experience Regina par la REAL .

Contradictions des propos du consultant indépendant

Lors d'une conférence de presse tenue en juillet, George B. Cuff, a souligné que de nombreux éléments ont contribué à cette situation controversée, incluant une mauvaise gestion de la part de la direction de la REAL , ainsi qu'un manque de financement.

Il semble qu'il y ait eu une hésitation à remettre en question le processus de décision, comme s'il avait déjà été approuvé. Ce type de pensée d'équipe n'était pas saine , écrit-il dans son rapport.

M. Cuff affirme aussi que le facteur le plus préoccupant est le fait qu'un employé débutant a autorisé la publication du site web incluant des slogans à caractère sexuel.

La première fois qu'il [l’employé débutant] a eu l'occasion de prendre une décision importante, il l'a fait sans avoir obtenu le feu vert d'un membre de la direction , a-t-il indiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le consultant indépendant et président de la firme mandatée d'analyser la gestion de la campagne Experience Regina, George B. Cuff (à gauche) avec le président du conseil d'administration de REAL, Wayne Morsky (à droite). Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

George B. Cuff avait aussi indiqué, dans un premier temps, que l’entreprise 22Fresh avait créé des chandails à capuchon sans l'approbation de la REAL .

Cependant, dans son rapport, il indique que la REAL avait encouragé 22Fresh à mettre ces chandails à capuchon de l’avant lors du lancement de la campagne qui était, dans un premier temps, prévu pour décembre 2022.

Un cadre supérieur de la REAL a contacté l'entreprise de vêtements 22Fresh en novembre 2022, l'encourageant ainsi à utiliser l'un des slogans à caractère sexuel, "The city that rhymes with fun" (la ville qui rime avec plaisir), sur les chandails à capuchon et à le préparer pour le lancement proposé en décembre 2022 , indique le rapport de 114 pages.

Dans une lettre adressée au conseil d'administration de REAL en date du 20 mars, le directeur général d’Experience Regina, Tim Reid, a admis que les chandails à capuchon avaient été approuvés par Tourism Regina.

Interrogé à propos de cette lettre par CBC /Radio-Canada, George B. Cuff indique qu’il ne se souvient pas de l’avoir lu.

Il a cependant affirmé qu’il vérifierait ces informations et, si nécessaire, il changerait publiquement ses déclarations . Depuis cette déclaration, CBC /Radio-Canada n'a pas eu de nouvelles de lui.

L’ancienne directrice de Tourism Regina, Kristen McLeod, estime que cet acte montre clairement que la REAL a approuvé préalablement l'utilisation des slogans à caractère sexuel.

Les slogans ne sont pas apparus la nuit précédant le lancement de la marque. [...] Je remets en question le jugement de toutes les personnes présentes dans la salle qui ont vu ou qui ont eu connaissance des chandails à capuchon contenant ces slogans , déclare Mme McLeod.

Je suis surprise que ces slogans aient eu du succès, qu'ils aient été écrits, qu'ils aient été transformés en slogan sur un chandail à capuchon , ajoute-t-elle.

Le rapport manque de clarté

Le professeur à l'Université de Regina Sean Tucker rédige des rapports d'enquête pour des organisations. Il se dit étonné par le manque de réaction du personnel de la REAL à la suite de la publication du rapport.

Il est certain que quelqu'un au sein de la REAL aurait été mal à l'aise avec cette situation. La question est de savoir pourquoi ils ne se sont pas manifestés et pourquoi l'affaire est allée si loin , estime-t-il.

M. Tucker ajoute que le rapport de George B. Cuff n’aborde pas des questions essentielles, mais qu'il se penche plutôt sur des détails non pertinents , comme une liste de cinq pages consacrées des réalisations de la REAL .

L’analyse [concernant la communication interne] était nécessaire pour comprendre pourquoi cette campagne a eu lieu. [...] Parlez-nous de la culture de la REAL . Quel était le ton au sommet? Nous ne sommes pas très clairs à ce sujet dans ce rapport , indique Sean Tucker.

Le conseiller municipal du quartier 3 de la Ville de Regina, Andrew Stevens, a aussi remis en question les conclusions du rapport du consultant indépendant .

Il ne s'agit pas d'une simple étude de marketing qui a mis au point un slogan et qui s'est frayé un chemin à travers un labyrinthe de mécanismes de contrôle , déclare M. Stevens.

Tout cela était délibéré. Ce n'était pas un accident.

CBC/Radio-Canada a tenté de joindre Tim Reid et le président du conseil d'administration de la REAL , Wayne Morsky, mais ces derniers ont refusé nos demandes d'entrevue.

Avec les informations de Geoff Leo