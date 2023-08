Québec avait promis en juin de serrer la vis aux plateformes de location comme Airbnb, mais le nombre d’annonces sur ce site web est en hausse, et certains hôtes sont de plus en plus créatifs dans leurs façons de contourner la loi. Entre-temps, Airbnb et Québec se relancent la balle sur qui est vraiment responsable de vérifier l’authenticité des annonces et des hôtes.

Si Airbnb dit être somme toute d’accord avec les modifications apportées à la réglementation provinciale en juin dernier, un porte-parole de l’entreprise affirme que Québec ne lui fournit pas les outils pour s’y conformer.

À la suite d’un incendie qui s'est déclaré dans un logement Airbnb situé dans le Vieux-Montréal et qui a tué sept personnes, Québec a promis de mieux encadrer les locations de logements à court terme. Rappelons que, depuis 2020, les propriétaires doivent s’inscrire auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) s’ils veulent mettre en location leur logement pour une courte durée (moins de 31 jours). Toutefois, peu d’entre eux respectaient cette exigence.

Une nouvelle loi adoptée en juin permettra au gouvernement d’imposer des amendes qui peuvent atteindre 100 000 $ par annonce illégale aux plateformes comme Airbnb. Ces dernières doivent s’assurer elles-mêmes que les locateurs respectent les lois du Québec.

Cependant, Airbnb affirme qu’il est impossible pour l’entreprise de vérifier si le certificat d’enregistrement délivré en format PDF par le gouvernement et soumis par l’hôte a été truqué ou modifié. L'entreprise affirme qu'elle ne peut que voir si le numéro affiché par l’hôte sur le site d’Airbnb correspond à celui qui est indiqué sur le document PDF.

C’est un peu le même problème pour l'authentification des hôtes. Sur son site web, Airbnb précise que le processus de vérification de l’identité d’un hôte n’est pas une garantie contre l'utilisation d'une fausse identité . En ce moment, une identité vérifiée veut simplement dire que l’hôte a rempli tous les champs obligatoires au moment de l’inscription.

Publicité

C’est pourquoi Airbnb estime que Québec devrait lui fournir régulièrement une base de données incluant les numéros d’enregistrement valides ou un accès à ces données au moyen d'une API (application programming interface, ou interface de programmation d’application en français).

Le ministère du Tourisme réplique qu'Airbnb peut assurer l’authenticité du document, puisqu'un sceau numérique sera appliqué au document PDF par l’infrastructure à clés publiques gouvernementale (ICPG), le service de certification du gouvernement du Québec.

Un système de vérification électronique utilisant une API ainsi qu’un portail de vérification seront mis en place rapidement , affirme le Ministère. En attendant, Airbnb n’aura d’autre choix que d’utiliser le certificat d’enregistrement en format PDF pour faire les vérifications.

Et si Québec gérait lui-même les annonces non conformes?

Selon un porte-parole d’Airbnb, il est déjà possible pour le gouvernement du Québec de vérifier et supprimer en quelques clics les annonces qui ne sont pas conformes. Plusieurs villes, dont Toronto et Amsterdam, utilisent le Portail des villes, un site web qui permet d’avoir accès à toutes les annonces sur leur territoire.

Ce site permet aux autorités gouvernementales ou municipales de trier les différentes annonces et de supprimer automatiquement celles qui ne sont pas conformes aux règles. L’utilisation du Portail des villes permettrait à Québec de garder le contrôle de ses données, ajoute le porte-parole d’Airbnb.

Le gouvernement du Québec a toutefois décliné l’offre qui consistait à utiliser ce portail.

Dans un courriel, le ministère du Tourisme précise qu' il revient aux plateformes numériques d’hébergement transactionnelles, telles Airbnb, de s’assurer de la conformité et de la légalité des offres d’hébergement qu’elles diffusent. Il est par ailleurs possible d’établir facilement un parallèle avec des sites transactionnels tels Amazon qui prennent la responsabilité de s’assurer que les produits mis en vente sur leurs sites ne contreviennent pas aux différentes législations et réglementations en vigueur.

Ouvrir en mode plein écran Le Portail des villes d'Airbnb existe depuis 2020 et est utilisé par des centaines des villes dans le monde. Photo : Radio-Canada

Divers subterfuges pour afficher un numéro de licence bidon

Avant l’incendie qui s'est produit dans le Vieux-Montréal, selon des données du site web Inside Airbnb – lequel collige des données sur les locations Airbnb dans plusieurs villes –, plus de 90 % des annonces à Montréal et plus de 70 % de celles à Québec pour des séjours de courte durée n'affichaient pas de numéro de licence, même si c’était requis par la loi.

Depuis, Airbnb force les hôtes à inscrire un numéro de licence pour pouvoir afficher leur logement. Des milliers d’annonces ont alors disparu de la plateforme.

À Montréal, la proportion d’annonces à court terme est tombée à 40 % à la fin mars, mais elle est de nouveau en hausse, ayant atteint 53 % à la mi-juin. À Québec, où l'on a récemment resserré la réglementation entourant l'hébergement touristique à but commercial, un peu plus de 76 % des annonces sont pour des séjours de courte durée.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Depuis l’adoption de la nouvelle loi, en juin, le ministère du Tourisme dit avoir reçu 725 demandes d’enregistrement (pour diverses plateformes comme Airbnb et Vrbo). À la même période l'an dernier, c’était plutôt 455 demandes.

Publicité

Cependant, le réel portrait du nombre de fausses licences sur Airbnb demeure difficile à obtenir. Il n’existe pas de registre accessible au public, comme c’est le cas depuis quelques années à Toronto. Pour savoir si des numéros sont faux, il faut les vérifier, un à un, sur le site web de Bonjourquebec.com.

Rapidement, en parcourant ces milliers d’annonces qui affichent un numéro de licence apparaissant sur Bonjourquebec.com, il devient clair que de nombreux hôtes sont de plus en plus créatifs et utilisent différents stratagèmes pour contourner la loi.

Des numéros clairement bidon

Plusieurs hôtes continuent d’utiliser de fausses licences, comme 0 , 12345 ou même 1111111111 . Par exemple, il y a toujours une cinquantaine d'annonces pour le numéro bidon 12345 à Montréal; à Québec, il y en a seulement deux.

Des hôtes utilisent leur numéro de téléphone.

Certains encouragent les gens à leur écrire directement pour des séjours plus courts, et contournent ainsi la réglementation provinciale. Je me ferai un plaisir de vous accommoder… :) , écrit par exemple un hôte dans la description de son logement.

Des licences pour d’autres régions

D’autres n’hésitent pas à réutiliser des licences valides, même si l’établissement ne leur appartient pas.

Par exemple, nous avons trouvé plusieurs annonces pour Montréal dans lesquelles on utilise un numéro de licence pour un logement situé à l’extérieur de la ville. Cela n’est pas conforme, comme l'explique le Ministère, puisque les établissements d’hébergement touristique se trouvant à des adresses différentes doivent obtenir un numéro d’enregistrement distinct, même si l’exploitant est le même.

Par exemple, un condo situé dans le Vieux-Montréal affiche le numéro de licence 204304, qui est associé au Camping au Lac-Schryer, en Outaouais. Un autre condo, cette fois dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, affiche le numéro 302243, qui est plutôt enregistré par le chalet Au Quai des 3 lacs, dans les Cantons-de-l’Est.

Si, en mars, seulement une poignée d'hôtes utilisaient ce type de stratagème pour contourner la loi, en juin, on dénombrait 155 logements à Montréal qui affichaient une licence pour un établissement se trouvant à l’extérieur de la ville.

Des licences pour résidence principale qui n’en sont pas

Selon un décompte effectué par Radio-Canada, des centaines d’annonces affichent un numéro d’enregistrement qui n'apparaît pas sur le site de la CITQ. Le ministère du Tourisme précise que ce n’est pas parce qu’une recherche est infructueuse que nous pouvons conclure que l’établissement d’hébergement est non conforme ou que son numéro d’enregistrement est non valide . Par exemple, les détenteurs d’une licence pour un établissement de résidence principale n’apparaissent pas forcément.

Selon le ministère du Tourisme, 977 établissements de résidence principale à Montréal et 623 à Québec ne sont pas répertoriés sur le site de Bonjourquebec.com, à l'égal d'une poignée d’exploitants qui ne souhaitent pas que leur établissement soit publicisé.

Types de licences de la CITQ Établissement de résidence principale : l’enregistrement obtenu n’est généralement valide que pour l’établissement lui-même, puisqu’il est toujours composé d’une seule unité (maison ou appartement). L’établissement doit être exploité par une personne physique et cette personne ne peut avoir plus d’un établissement de cette catégorie. Établissement d’hébergement touristique général : un enregistrement peut être lié à plusieurs unités si celles-ci sont contiguës, qu’elles appartiennent à la même catégorie d’établissement et qu’elles sont exploitées par un même exploitant (par exemple un motel). Les établissements d’hébergement touristique se trouvant à des adresses différentes devront respectivement obtenir un numéro d’enregistrement distinct, même si l’exploitant est le même.

Cependant, en utilisant le moteur de recherche de Bonjourquebec.com, Radio-Canada a pu trouver des dizaines d'annonces d'endroits qui ne sont manifestement pas utilisés comme des résidences principales (c'est-à-dire où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.)

Par exemple, l’hôte My Studio Montreal utilise la licence 122743 pour 38 logements se trouvant dans le centre-ville et dans Le Plateau-Mont-Royal. Avec autant de logements, il est clair que cet hôte ne les utilise pas tous comme résidence principale. De plus, cette licence ne serait pas conforme pour certains logements, puisqu’il y a plus d’une adresse associée à ce numéro.

L’hôte Carli , qui dit habiter à Vancouver, utilise la licence 309196 pour 24 logements. Quant à elle, Lily , qui habite Toronto, utilise la licence 300482 pour 19 logements. Il est donc improbable que ces logements soient tous utilisés comme résidence principale.

Parmi les hôtes qui n’ont qu’une annonce – et qui pourraient avoir bel et bien une licence n'étant tout simplement pas affichée sur le site –, plusieurs n’hésitent pas à indiquer dans leur profil qu’ils sont des hôtes professionnels gérant plusieurs propriétés. On trouve des hôtes qui se nomment Crown Rentals et Gestion Vivimmo , par exemple. Ce logement n’est pas le seul, mais il est le meilleur , peut-on lire dans une de ces annonces.

De plus en plus de superhôtes

À Montréal, le nombre d'annonces totales est passé d'un peu plus de 14 000 à moins de 7000 après l’incendie mortel survenu dans le Vieux-Montréal. Or ce nombre est reparti à la hausse juste avant le début de la saison estivale : on comptait maintenant 8361 annonces à la mi-juin.

À Québec, le nombre d’annonces affichées sur Airbnb est passé de plus de 2500 au début de 2023 à moins de 2000 à la fin mars. Toutefois, le nombre d'annonces y est aussi en hausse depuis : on y dénombrait 2190 logements en juillet.

Une minorité d’utilisateurs continuent d'avoir la mainmise sur la plateforme.

Après l’incendie qui s'est produit en mars, environ la moitié des hôtes ont disparu de la plateforme à Québec et à Montréal. Depuis, le nombre d'hôtes augmente, dépassant les 3500 à Montréal et les 1400 à Québec.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le nombre d’hôtes ayant plus d’un logement est également en hausse. Entre juillet 2022 et mars 2023, environ 18 % des hôtes à Montréal affichaient plus d’un logement sur Airbnb. Depuis le printemps dernier, c’est plus de 30 %.

À Montréal, 130 hôtes proposent plus de 10 logements; 8 d’entre eux en ont plus de 50. Ces 130 hôtes affichent un total de 2904 logements, soit 34 % de tous les logements disponibles à Montréal sur Airbnb. La moitié des logements affichés à Montréal appartiennent à des hôtes qui possèdent plus de 5 logements.

À Québec, la proportion d’hôtes présentant de multiples annonces est semblable à Montréal; un peu plus de 20 % des 1445 hôtes possédaient plus d’un logement en juillet 2023. Seulement 23 en ont plus de 10; 3 d’entre eux en ont plus de 50. Ainsi, le quart des annonces se rapportent à des hôtes ayant plus de 10 logements.

À Québec, le nombre d’hôtes affichant de multiples annonces n’est pas aussi élevé; en fait, la majorité sont des hôtes ne présentant qu'une seule annonce. Moins de 30 % des hôtes ont plus d’une annonce et seulement 8 % en ont plus de 5. Les deux hôtes avec le plus d’annonces en ont une quarantaine chacun.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Certains de ces superhôtes sont des entreprises de location, comme Corporate Stays (131 annonces) ou la RAGQ (73 annonces). D’autres s’affichent clairement comme des gestionnaires de propriétés.

Il faut souligner que la majorité des annonces de ces superhôtes sont pour des locations à long terme (ne nécessitant pas de licence) ou utilisent un même numéro de licence pour un établissement avec plusieurs logements (cela est autorisé selon la loi si ce sont des logements se trouvant à la même adresse).

Par contre, parmi les 10 hôtes présentant le plus d’annonces à Montréal, 3 d’entre eux ont quelques ou plusieurs annonces non conformes.

Ainsi, Lucy annonce 90 logements à Montréal et utilise 69 licences distinctes. Toutefois, 63 de ces numéros n’existent pas sur le site web de Bonjourquebec.com et 4 d'entre eux sont pour un établissement situé à l’extérieur de Montréal, ce qui contrevient aux règlements provinciaux.

Liv MTL annonce 47 logements et utilise 9 licences différentes. Parmi ces numéros, 1 n'apparaît pas sur le site de Bonjourquebec.com et est utilisé pour 2 logements.

Nomade MTL annonce 42 logements et utilise 4 licences. Deux de ces logements ont un numéro qui n'apparaît pas sur le site de Bonjourquebec.com.

Parmi les superhôtes de Québec, Louis a 57 logements sur Airbnb, dont 11 qui sont pour des séjours à long terme (et qui ne nécessitent pas de licence). Six de ses annonces pour des séjours à court terme ont des numéros d’enregistrement qui ne figurent pas sur le site de Bonjourquebec.com.

L’hôte surnommé Dorchester affiche 35 logements et utilise 2 licences. Un de ces numéros ne se retrouve pas sur le site de Bonjourquebec.com (et il est utilisé pour 33 logements).

Revenu Québec, qui est responsable des inspections en lien avec l’annonce de logements sur Airbnb depuis 2018, confirme qu’aucune accusation n’a été portée depuis l’adoption de la Loi sur l’hébergement touristique en juin contre les plateformes comme Airbnb, puisque plusieurs dispositions de la loi entreront en vigueur seulement le 1er septembre 2023.