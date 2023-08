Chéticamp prêt pour son Festival de l’Escaouette

Les préparatifs vont bon train pour le festival de l’Escaouette qui se déroule cet été à Chéticamp du 3 au 6 août.

Lisette Aucoin Bourgeois, la directrice générale de la société Saint-Pierre qui organise l'événement, dit que tout est prêt. Il ne reste qu’une préoccupation, la météo.

On regarde la météo tous les matins et tous les après-midis pour voir si ça va aller pour les quatre jours , confie-t-elle. Mais à part ça, le reste va très très bien.

La directrice est fière de présenter une programmation bien remplie et diversifiée avec des musiciens francophones de l’est du pays.

Elle invite tout le monde à la place du pêcheur au centre du village jeudi soir pour l’ouverture officielle puis vendredi c’est le souper acadien à la salle des retraités, animé par Ronald Bourgeois. Ensuite la fête se déplace à l’extérieur pour le jam du Festival .

Le musicien Ronald Bourgeois a plus de 40 ans de carrière. Il jouera devant les invités du grans souper acadiens.

On a des artistes des Îles-de-la-Madeleine, Jocelyn Thériault et son groupe , dit-elle. On a des artistes du Québec, Capucines et Martin et des musiciens de la région aussi. Ça promet d'être une très belle soirée!

Ensuite, samedi, la journée est axée sur les enfants, pour qu’ils aient du plaisir. On a une parade d'enfants, des activités pour enfants, des jeux, du maquillage, toutes sortes de choses pour plaire aux jeunes , dit fièrement Lisette Aucoin Bourgeois.

Faut noter que notre festival acadien a 48 ans alors que les gens sont habitués à leur parade le dimanche, tous les premiers dimanches du mois d'août!

Le Festival de l'Escaouette propose toutes sortes d'activités pour tous les âges et tous les goûts durant quatre jours.

Et un moment émouvant prévu pour la fin du festival dimanche soir juste avant la cérémonie de clôture, il y aura le gala du festival.

Cette année, on veut rendre hommage à des artistes de la région qui sont partis , explique l’organisatrice. C'est soit des membres de leur famille ou des amis qui vont interpréter leur musique sur scène lors du gala avec l’orchestre maison sous la direction de Scott Mc Millan à notre salle de la place du Conseil des arts à Chéticamp.

Beaucoup de choses à faire en très peu de temps, mais si vous ne pouvez pas vous imprégner de la culture acadienne de Chéticamp en fin de semaine, la communauté organise des spectacles francophones les mercredis soirs de l’été au nouveau site de camping du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

On voulait souligner l’histoire des Acadiens quand ils vivaient à l'intérieur du parc , explique Lisette Aucoin Bourgeois. On a deux comédiens qui font de l'animation avec nos visiteurs pendant toute la journée et en soirée neuf mercredis pendant l'été.

C’est un autre endroit pour entendre de la musique française, danser et se rassembler pour découvrir la culture acadienne.

D'après une entrevue de l'émission La Mouvée