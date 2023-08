Tandis qu'il entame mardi un mandat de cinq ans, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, hérite de plusieurs défis à relever, notamment en ce qui a trait à la transition et l'efficacité énergétique ainsi qu'au prix de l'électricité. Selon des experts, il devra également être en mesure de donner confiance à la population québécoise dans le rôle qu'elle peut jouer pour atteindre ces objectifs.

M. Sabia affirmait le 2 juin dernier que la période où l’électricité est abondante est derrière nous et qu'il faut garder un esprit ouvert et regarder l’ensemble des options pour améliorer l’offre énergétique au Québec. Ce constat est partagé par trois experts des questions énergétiques qui qualifient son entrée en poste de moment charnière pour l'avenir de la société d'État, et même du Québec.

La transition énergétique au cœur des préoccupations

Yvan Cliche, ancien délégué commercial d’Hydro-Québec et chercheur au Centre de recherches et d'études internationales de l'Université de Montréal (CERIUM), est optimiste et pense que le nouveau PDG d'Hydro-Québec pourra poursuivre l'orientation stratégique adoptée par la société il y a un an.

L'entrée en poste du nouveau PDG est à marquer d’une pierre blanche parce qu’il s’agit du grand coup de départ de la transition énergétique.

Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, est moins optimiste et affirme que M. Sabia devra mettre sur pied rapidement un plan de transition énergétique clair, puisqu'il n'y en a toujours pas à l'heure actuelle.

Tout ce que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont montré jusqu’à présent est insuffisant en matière de transition énergétique , a-t-il affirmé à ICI RDI.

Pour les experts, la capacité de la société d'État de mettre en place des projets efficaces est tributaire de la bonne gestion de l'efficacité énergétique. Selon eux, les projets perdront en légitimité s'ils viennent à saturation trop rapidement.

La confiance devra donc caractériser le mandat de Michael Sabia, puisqu'il devra donner rassurer les Québécois quant aux décisions que prend Hydro-Québec en matière de transition énergétique, tout en assurant l'efficacité de son réseau.

Hydro-Québec devra mettre la main à la pâte pour convaincre la population de réduire sa consommation d'électricité, notamment lors de canicules. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’efficacité énergétique exigera des ruptures dans la tarification et dans la manière dont on gère l’énergie dans la province parce que la légitimité des prochains projets sera grandement affectée si on n’arrive pas à maintenir l’efficacité. Il va falloir que les citoyens s’impliquent pour contribuer à réduire la consommation générale d'électricité , explique M. Pineau.

Consommer moins, consommer mieux

Les trois panélistes s'entendent pour dire que la société d'État est arrivée à un point de non-retour quant à son utilisation du kilowattheure (kWh) et devra déployer les efforts nécessaires pour maximiser son efficacité énergétique, tout en contribuant à la décarbonation et en assurant le développement économique du Québec.

Jean-Pierre Finet, analyste au Regroupement des organismes environnementaux en énergie, soutient que l'électricité qui coûte la moins chère est celle que l’on ne consomme pas . Ces propos illustrent la nécessité pour Hydro-Québec et son nouveau président de mieux gérer l'électricité déjà présente sur le réseau.

La gestion de chaque kilowattheure sera un des principaux défis de Michael Sabia à la tête d'Hydro-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / La facture

À ce chapitre, M. Finet croit que les capacités d'économie énergétiques au Québec sont présentes et qu'elles peuvent être exploitées.

Le potentiel d’économie d'énergie a explosé dernièrement. À mon avis, il est possible d'économiser 30 térawattheures (TWh) sur 10 ans si le gouvernement implante des mesures rentables, comme améliorer le Code de la construction et mettre sur pied un système de cotation énergétique pour les résidences, comme c’est le cas en Europe , a-t-il expliqué à l'émission Le 15-18, à ICI Première.

Nous ne sommes plus dans la vertu, mais bien dans la réalité des choses puisqu'Hydro-Québec et le gouvernement se voient contraints de mieux utiliser le kilowattheure. Beaucoup d’efforts vont devoir être faits pour réduire de 3000 mégawatts la consommation électrique à l’heure de pointe , ajoute M. Cliche à ce sujet.

Revoir la vente de l'électricité

Revoir les modalités entourant la vente de l'électricité, autant vers l'extérieur de la province que vers les résidences au Québec, sera aussi l'une des tâches de M. Sabia. Les experts interrogés pensent qu'Hydro-Québec peut atteindre cet objectif tout en réalisant la transition énergétique et assurant un maximum d'efficacité du réseau.

À ce sujet, M. Pineau est d'avis qu'il doit y avoir une augmentation des tarifs et une révision de la structure tarifaire de la société d'État, tout cela à l'avantage de la population québécoise.

Le gros de notre tarification est au kilowattheure, mais on devrait aussi payer en fonction des kilowatts de pointe qu'on apporte sur le réseau. Payer plus cher ne sera pas au détriment de la population, au contraire, ce sera nous enrichir en permettant à Hydro-Québec d'économiser et d'ensuite investir dans les programmes que les Québécois veulent avoir.

Le Québec achemine beaucoup d'électricité aux États-Unis grâce aux nombreux barrages du Labrador. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Pour ce qui est de la vente d'électricité hors Québec, notamment dans le Nord-Est américain, Yvan Cliche souligne l'importance de l'électricité québécoise pour la décarbonation de tout le monde, en insistant sur le rôle et sur les gains financiers que le Québec peut obtenir en poursuivant dans cette direction.

Il ne faut pas oublier que chaque kilowattheure aide nos voisins à décarboner. Un gaz à effet de serre ne regarde pas la provenance géographique, donc si notre électricité peut contribuer à décarboner, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait.

Michael Sabia ne s'est pas exprimé publiquement pour marquer son entrée en poste, mardi. Aucune date n'a été fixée pour sa première allocution officielle en tant que nouveau PDG d'Hydro-Québec.