Le théâtre d’été Shakespeare by the Sea présente Roméo et Juliette ainsi que Pinocchio

Le théâtre d’été Shakespeare by the Sea a ouvert sa saison dans le parc Point Pleasant à Halifax et présente plusieurs fois par semaine deux pièces : Roméo et Juliette ainsi que Pinocchio.

Le théâtre d'été a décidé de mettre en scène Roméo et Juliette, dont l'histoire a été écrite à la fin du 16e siècle, de manière à ce que le public puisse en faire une lecture contemporaine.

Le texte est le même, mais c'est plutôt dans l'interprétation, les costumes et la musique qu'on trouve une adaptation moderne , laisse savoir le producteur de Shakespeare by the Sea, Olivier Blais, aussi comédien de formation.

Une scène de la pièce Roméo et Juliette présentée en anglais par le théâtre d'été Shakespeare by the Sea, dans le parc Point Pleasant, à Halifax. Photo : Gracieuseté Hope MacPherson

Par exemple, la scène très célèbre de fête ou Roméo et Juliette se rencontrent pour la première fois, ça se fait avec un DJ qui joue de la musique techno et les combats à l'épée sont remplacés par des combats aux poignards, et donc, un peu plus modernes.

Les costumes y sont pour quelques chose pour placer les acteurs à notre époque, avec leur design contemporains.

La costumière Tea Stewart et le producteur de Shakespeare by the Sea Olivier Blais. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Je dois penser à des vêtements durables pour 20 ou 30 spectacles , explique la costumière Tea Stewart, qui vient de finir ses études en design de mode.

J'ai essayé d'utiliser beaucoup de rouge et beaucoup de bleu pour séparer visuellement les deux côtés. J'ai utilisé aussi beaucoup de motifs à pois.

Pinocchio en comédie musicale

La version de Pinocchio présentée cet été est une adaptation de la comédie musicale que le théâtre d'été avait montée il y a quelques années.

En 2016, j'imagine qu'ils ont trouvé que c'était drôle qu'il y ait de la science-fiction et que certains des personnages ont des ambitions de conquête du monde au travers de ça , indique Olivier Blais.

C'est un mélange un peu de l'histoire classique de Pinocchio avec ces nouveaux éléments-là.

Une scène de la pièce Pinocchio présentée par le théâtre d'été Shakespeare by the Sea, dans le parc Point Pleasant. Photo : Gracieuseté Hope MacPherson

Les personnages sont exagérés, avec beaucoup de couleurs, explique-t-il.

Ça marque l'imagination quand on voit le renard, quand il s'avance sur la scène en maquillage et en costume, il y a vraiment quelque chose de très très féérique de voir ces 10 personnes sur la scène chanter, danser dans ces costumes-là, sur cette scène qui est vraiment magique , poursuit Olivier Blais.

Et bien sûr, le fameux nez de Pinocchio qui s'allonge à chaque mensonge a été choisi minutieusement par la costumière de Shakespeare by the Sea.