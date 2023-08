Ouvert ou fermé à Ottawa et à Gatineau pour la Journée du colonel By, lundi?

Le lundi 7 août est férié en Ontario. Et même si ce n'est pas le cas au Québec, où la majorité des commerces et services restent donc ouverts, quelques exceptions demeurent à Gatineau. Afin de planifier vos sorties, voici une liste de ce qui est ouvert ou fermé pour la Journée du colonel By, aussi appelée congé civique.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La plupart des centres commerciaux sont ouverts le 7 août, à Ottawa.

Le centre Rideau est ouvert de 10 h à 18 h, tandis que le centre St-Laurent et la Place d’Orléans accueillent les clients de 9 h 30 à 18 h. Pour sa part, le Centre Bayshore est ouvert de 9 h à 17 h.

La plupart des épiceries sont également ouvertes, lundi.

Aucun changement d'horaire n'est prévu pour Les Promenades Gatineau, puisque cette journée n'est pas fériée au Québec.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La plupart des succursales de la LCBO sont ouvertes le 7 août, mais il est recommandé de consulter la section Recherche de succursales sur le site internet de la LCBO pour en savoir plus sur les heures d’ouverture de succursales spécifiques. Certains comptoirs express de la LCBO peuvent avoir les mêmes heures d’ouverture qu'habituellement, mais pour cela elles doivent avoir obtenu l’autorisation de leur municipalité.

La plupart des succursales du Beer Store à Ottawa sont ouvertes de 11 h à 18 h, le 7 août.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les autobus d’OC Transpo circulent, lundi, selon un horaire spécial.

Publicité

Le service d’autobus est assuré selon l’horaire du samedi, avec un service bonifié sur les circuits 25, 63, 74 et 85. Certains trajets des circuits 61, 63 et 75 sont prolongés à destination ou en provenance de Gatineau durant les périodes de pointe.

Le service d’autobus de la Ligne 2 fonctionne selon l’horaire du samedi, de 6 h 30 à minuit. Le circuit 301 du Bus-o-emplettes est lui aussi en service.

Les clients sont invités à utiliser le Planificateur de trajet (Nouvelle fenêtre) pour planifier leurs déplacements ou à visiter la section Horaires et cartes (Nouvelle fenêtre) du site Web d’OC Transpo.

La ligne du service à la clientèle d’OC Transpo (613-560-5000) est en service de 7 h à 21 h, le 7 août. Le Centre du service à la clientèle d’OC Transpo situé au Centre Rideau est ouvert de 10 h à 18 h. En revanche, le bureau des objets perdus d’OC Transpo, situé à Heartwood House, est fermé, lundi.

Para Transpo applique l’horaire des jours fériés. Les trajets habituels programmés du lundi 7 août sont automatiquement annulés. Les clients peuvent réserver des trajets pour la Journée du Colonel By, du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, en utilisant Mon Para Transpo (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 613-560-5000. La ligne de réservation est en service de 7 h à 17 h, tandis que la ligne de renseignements et d’annulation des déplacements est en service, de 6 h à 0 h 30.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Tous les règlements et toutes les restrictions concernant le stationnement de la Ville d’Ottawa s’appliquent lundi.

À Gatineau, le stationnement est gratuit durant les jours fériés de la municipalité, indique la Ville.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À Ottawa, il n’y a pas de collecte des ordures, de recyclage et du bac vert, lundi. La collecte prévue aura lieu mardi et la collecte sera retardée d’une journée pour toute la semaine.

Publicité

Les poubelles multirésidentielles sont quant à elles ramassées le jour prévu, mais le recyclage multirésidentiel et la collecte des bacs verts seront retardés d'un jour pour le reste de la semaine.

La décharge du chemin Trail est ouverte de 9 h à 17 h.

À Gatineau, toutes les collectes sont maintenues et les contenants doivent être placés en bordure de rue, avant 7 h. Les écocentres et le centre de transbordement sont ouverts selon l'horaire habituel.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

De nombreuses piscines intérieures et extérieures, pataugeoires et arénas, ainsi que de nombreux centres récréatifs et communautaires sont ouverts à Ottawa, lundi, mais offrent leurs services selon un horaire modifié. Il est suggéré de vérifier en ligne ou par téléphone les heures d’ouverture avant de se déplacer.

Les plages de Mooney’s Bay, de Britannia et de l’île Petrie sont ouvertes le lundi 7 août, si la qualité de l’eau le permet dans le cas de la plage Mooney’s Bay. Elles sont surveillées de midi à 19 h. Les aires de jeux d’eau sont également ouvertes.

Tous les services de garde municipaux sont, en revanche, fermés à Ottawa.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, les plages - sauf indication contraire -, les piscines extérieures et les jeux d'eau sont ouverts le 7 août. Concernant les plages, il est conseillé de visiter le site Web de la Ville de Gatineau afin de vérifier si la qualité de l'eau de celles-ci permet leur ouverture.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) sont fermées le lundi 7 août. Les services, prêts et programmes virtuels sont accessibles sur le site Web de la BPO .

En revanche, les points de service de la Bibliothèque de Gatineau sont ouverts selon l'horaire estival habituel.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Tous les centres des arts, théâtres, toutes les galeries, archives et tous les musées sont fermés le 7 août.

Pour les musées nationaux situés du côté ottavien, le Musée canadien de la guerre est ouvert de 9 h à 17 h, tout comme les musées de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, de l'aviation et de l'espace du Canada et des sciences et de la technologie du Canada.

À Gatineau, l'Espace Pierre-Debain est ouvert selon l'horaire habituel, mais la Galerie Montcalm est fermée. Les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île sont ouvertes selon l'horaire habituel.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les centres du service à la clientèle de l’hôtel de ville, de la Place-Ben-Franklin, du 580, promenade Terry-Fox et du 255, boulevard Centrum, ainsi que la Cour des infractions provinciales de la Ville, située au 100, promenade Constellation, sont fermés lundi.

Le Centre d’octroi de permis d’entreprise, situé au 735, avenue Industrial, est lui aussi fermé, tout comme la Clinique de stérilisation de la Ville d’Ottawa, située au 26, porte Concourse.

Le centre de contact 3-1-1 de la Ville est accessible pour les questions urgentes seulement.

À Gatineau, tous les centres de services ainsi que la Maison du citoyen sont fermés. Le centre d'appels non urgents (311) est toutefois ouvert sans interruption, 24 heures sur 24.