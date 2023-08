Matthew Bergeron profite de chaque répétition à laquelle il participe avec les vétérans au camp d’entraînement des Falcons d’Atlanta. « C’est une bonne chose pour ma carrière », a-t-il lancé aux représentants des médias locaux après l’entraînement de lundi.

Le Victoriavillois a pris la place de Matt Hennessy sur la ligne offensive avec le groupe de partants. Ce dernier, avec qui il bataille pour obtenir le poste de partant comme garde à gauche, s’est blessé à un genou la semaine dernière. Son état est évalué quotidiennement, mais il devrait reprendre sa place dans les prochains jours.

D’ici là, c’est Bergeron qui en bénéficie en affrontant des joueurs défensifs expérimentés comme Grady Jarrett et David Onyemata pendant les séances d'entraînement.

Je suis meilleur à mesure que les jours passent. Comme recrue, c’est tout ce que tu peux faire. Ça et être un bon coéquipier. C’est vraiment mon but pour la saison.

Le colosse de 1,96 m et 146 kg (6 pi 5 po, 323 lb) peut aussi compter sur les conseils de Jake Matthews, un des meilleurs bloqueurs de la ligue , qui est positionné à côté de lui sur la ligne offensive.

Publicité

Je sens que jouer à ses côtés m’aide à mieux communiquer. Souvent, il y a des décisions qui se prennent en une fraction de seconde et tu dois livrer. Quand j’étais avec les recrues, c’était un peu plus lent. Mais avec les réguliers, tout est plus rapide. Donc, je sens qu’en jouant à ce rythme, ça m’a beaucoup aidé , a poursuivi Matthew Bergeron.

Comme recrue, quand tu es appelé pour jouer avec les partants, tu dois y aller et être capable de jouer rapidement. C’est ce que j’ai essayé de faire en étant meilleur au fil du temps. J’essaie de rehausser mon jeu, faire mon travail quand mon nom est appelé et donner mon 100 %. On verra où ça va me mener.

Il fait du très bon travail

Le joueur de 23 ans doit effectivement mettre tous les conseils qui lui tombent dans l’oreille à exécution le plus vite possible. Sa position dans la formation finale en dépend, vraisemblablement. Mais la tâche n’est pas simple. Il doit en plus effectuer la transition de bloqueur à garde, soit une position plus près du ballon sur la ligne de mêlée. Au poste de garde, tu dois être vite avec tes mains et tes pieds , a-t-il expliqué.

L’occasion qui s’est présentée peut donc devenir une lame à double tranchant. Le produit de l’Université de Syracuse a toutefois bon espoir qu’il saura prouver l’étendue de sa polyvalence à la direction de l’équipe.

L’entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith, semble justement l’avoir remarqué. En point de presse mardi, le pilote a dit ne sentir aucune nervosité dans le jeu de Bergeron. Il fait du très bon travail. Il gère bien la situation. Il n’y a pas de problème majeur, mais comme tout le monde, il a des choses sur lesquelles travailler , a enchaîné Smith.

Mais ce dernier demeure réaliste. Matthew Bergeron est une recrue et il doit se battre pour obtenir le poste qu’il convoite en vue du début de la saison, le 10 septembre prochain. Le principal intéressé ne se fait justement aucune attente.