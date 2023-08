Des fonds disponibles pour des projets destinés aux aînés dans Lac-Saint-Jean

Dans le cadre de la présente mouture du programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA), le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, invite les organismes et les municipalités de sa circonscription à soumettre des projets.

Le porte-étendard du Bloc québécois souhaite obtenir le plus d’argent possible pour des personnes âgées de son secteur.

L’an dernier, Lac-Saint-Jean a obtenu 372 000 $ pour mettre de l’avant une vingtaine de projets.

Ce sont des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie des personnes aînées au Lac-Saint-Jean, et ça, comme député, ça devrait toujours être une excellente occasion de se retrousser les manches et d’aller chercher le plus de financement possible a déclaré Alexis Brunelle-Duceppe, par voie de communiqué.

Publicité

Les objectifs du programme sont la promotion du bénévolat, la participation accrue des aînés à la collectivité à titre de mentors et la sensibilisation à la maltraitance et à l'exploitation financière envers les personnes âgées. Il vise aussi à augmenter leur participation sociale et favoriser leur inclusion, de même qu'à déployer des projets communautaires qui leur sont destinés.

Le député de Lac-Saint-Jean encourage les organismes et les municipalités à déposer leur dossier avant le 14 septembre et les invite à consulter la page web du PNHA pour obtenir les informations nécessaires.

Plus on réussit à financer des projets, mieux c’est pour tout le monde. Ce sont des idées qui proviennent directement des organisations sur le terrain, et qui œuvrent pour le bien-être de nos aînés , conclut le politicien.