Meta planche sur des robots conversationnels aux différentes personnalités

Meta se prépare à lancer une gamme de robots conversationnels dotés d'une intelligence artificielle (IA) et présentant différentes personnalités dès septembre, d’après ce qu’a rapporté le Financial Times mardi.

L’entreprise envisage même un robot conversationnel qui écrit à la manière d’Abraham Lincoln, et un autre qui donne des conseils de voyage dans le style d'un surfeur. Ces différentes personnalités d’ IA pourraient s’intégrer à ses applications WhatsApp, Messenger ou encore Instagram.

Le géant des réseaux sociaux souhaite ainsi stimuler l'engagement sur ses plateformes, en proposant des recommandations et en fournissant une nouvelle fonction de recherche, selon le média américain.

L’ajout de ces IA pourrait également fournir à l’entreprise davantage de données sur les centres d’intérêt des utilisateurs et utilisatrices, une mine d’or pour le ciblage publicitaire.

Publicité

Le réseau social SnapChat, qui a récemment intégré à son application le robot conversationnel My AI, alimenté par ChatGPT, a par ailleurs commencé à tester l’ajout de liens publicitaires dans ses discussions.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Des chiffres encourageants

L’article du Financial Times arrive dans un contexte où les têtes dirigeantes de Meta se concentrent sur la fidélisation de sa nouvelle application de microblogage Threads, un concurrent de Twitter. Le nouveau réseau social a toutefois perdu plus de la moitié de ses utilisateurs et utilisatrices dans les semaines qui ont suivi son lancement, le 5 juillet.

La semaine dernière, la société mère de Facebook a fait état d'une forte augmentation de ses recettes publicitaires lors de la publication de ses résultats, prévoyant un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes du marché.

L'entreprise a remonté la pente après une année 2022 difficile, portée par l'engouement pour les technologies d'intelligence artificielle génératives et par une cure d'austérité qui l'a conduite à abolir 21 000 emplois l'automne dernier.

Avec les informations de Reuters, Financial Times et The Verge