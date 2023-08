Des commerçants de Sault-Sainte-Marie veulent que les patrouilles policières continuent

Des conseillers municipaux et des commerçants souhaitent que les patrouilles estivales de policiers au centre-ville de Sault-Sainte-Marie continuent, et demandent un plan pour financer une extension de ce service pour l'été prochain.

Une motion en ce sens a été adoptée à l'unanimité lundi soir pour qu'un plan à cet effet soit présenté par le personnel de la Ville le 28 août.

Ce service financé par la municipalité et les commerçants du centre-ville a été apprécié par les commerçants.

La conseillère municipale de Sault-Sainte-Marie Lisa Vezeau-Allen croit que la patrouille du centre-ville est une bonne chose pour les commerçants.

La conseillère municipale Lisa Vezeau-Allen, qui a proposé la motion, affirme que cette patrouille permet aux commerçants du centre-ville de se sentir plus en sécurité.

J’ai rencontré des citoyens et des propriétaires d’entreprises, et ils nous disent parfois qu’il y avait des gens qui habitaient dans les corridors de leur bâtiment ou qui allaient occuper leur ruelle arrière , indique-t-elle.

S’ils ne se sentent pas en sécurité au centre-ville, nous devons écouter nos payeurs de taxes et de trouver où les gens souhaitent qu’on apporte du soutien.

Elle croit que la municipalité a relevé des résultats positifs de la patrouille dynamique.

Une solidarité entre les commerces de la ville ?

La chambre de commerce de Sault-Sainte-Marie est en faveur du retour des policiers dans la municipalité, mais elle enjoint les conseillers à faire attention à la capacité de payer des contribuables.

Je crois que c’est approprié puisque l’on fait des investissements dans le centre-ville et je crois que nos membres et la communauté d’affaires et les clients souhaitent que l’on soutienne les efforts pour garder la communauté en sécurité et pour s’attaquer aux problèmes qui existent , explique Rory Ring, PDG de la Chambre de commerce de Sault-Sainte-Marie.

La police de Sault-Sainte-Marie fait des patrouilles au centre-ville l'été, un programme appelé patrouilles dynamiques.

Il dit que le centre-ville a besoin de tous les services possibles pour s’assurer que les personnes du centre-ville qui vivent avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale aient accès aux services dont ils ont besoin .

M. Ring croit toutefois que les coûts associés à cette patrouille pourraient être mieux divisés entre les commerces.

Il cite notamment les enjeux économiques et la hausse des coûts à l’emprunt qui rendent la vie difficile pour les entreprises.

Les entreprises du centre-ville contribuent déjà davantage que les autres pour avoir accès aux services de l’association du centre-ville, ça serait bien peut-être que les entreprises qui ne font pas partie du centre-ville contribuent elles aussi , suggère M. Ring.

Il rappelle que si nous n’avons pas ces entreprises au centre-ville, nous n’avons pas de vitalité économique .

Avec les informations d'Orphée Moussongo