Il devrait bien y avoir deux festivals de grande envergure l’an prochain à Cavendish

Le festival de musique country de Cavendish et le festival Sommo devraient retourner au calendrier d'attractions de l’Île-du-Prince-Édouard en 2024. La communauté locale demande néanmoins des ajustements quant à la date des événements.

Une cinquantaine de résidents de la région se sont rassemblées lors du réunion publique organisée par la municipalité de Cavendish, lundi soir, pour donner leur avis et partager leurs impressions sur ces événements qui ont eu lieu l’un à la suite de l’autre cet été.

Cette année, environ 60 000 personnes ont assisté au festival de musique country de Cavendish du 6 au 8 juillet.

Cet événement a été suivi par la première édition du festival Sommo, du 14 au 15 juillet, qui a attiré plus de 20 000 personnes.

Pour la conseillère municipale de Cavendish, Linda Lowther, les deux festivals se sont bien déroulés, mais la communauté souhaite un changement dans les dates des événements pour une prochaine édition, ce qui permettrait aux commerces de mieux se préparer.

Les citoyens souhaiteraient que le festival Sommo se déroule la dernière fin de semaine de juin. Viendrait ensuite le festival de musique country, soit la première fin de semaine de juillet.

Ouvrir en mode plein écran Selon Linda Lowther, conseillère municipale de Cavendish, les résidents de la région souhaitent un changement dans l'ordre des festivals. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

Si la municipalité accepte la proposition, le reste du mois de juillet pourrait ainsi être consacré au tourisme familial.

La région de Cavendish mise sur des attractions familiales, ce qui ne représente pas directement le public cible des deux festivals, rappelle la conseillère municipale.

Parce que ces gens qui vont aux festivals mangent sur les lieux du festival, ils ne sont pas là pour aller aux attractions ou au restaurant , explique Linda Lowther.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Mumford and Sons a enflammé la foule du premier festival Sommo de Cavendish, en juillet 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ken Linton

Des ajustements

Le restaurant de Teagan Pringle, la Rose Bistro à Cavendish, n’a pas pu beaucoup bénéficier de la tenue de ces deux festivals cet été.

Beaucoup de gens évitent la région durant cette période parce qu'il y avait tellement d'incertitudes. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre ni comment les choses allaient se dérouler.

Son commerce a dû aussi ajuster ses heures de fonctionnement en fonction des festivals.

Ouvrir en mode plein écran Teagan Pringle est gérante au restaurant La Rose Bistro, dans la région de Cavendish. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Un succès, selon les organisateurs

Ben Murphy, président-directeur général de Whitecap Entertainment, l'entreprise responsable de l'organisation des festivals, estime que la formule d’un festival à la suite de l’autre pourrait revenir.

Il souhaite voir une deuxième édition du festival Sommo, mais aucune décision n’a encore été prise quant à la date de l’événement.

Le festival de musique country de Cavendish, lui, est déjà confirmé et aura lieu du 5 au 7 juillet 2024.

Ouvrir en mode plein écran Ben Murphy souligne que la formule d’un festival à la suite de l’autre serait bénéfique pour certains opérateurs touristiques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le maire de Cavendish, Matthew Jelley, reconnaît que les effets des deux festivals se font sentir différemment chez les commerces.

Il souligne que d’autres questions se posent aussi pour améliorer l’offre d’activités dans la région entre les deux fins de semaine du festival pour assurer une continuité des attractions.

Entre les deux festivals, cela crée une sorte de vide dans le calendrier, et on se demande si on peut ajouter de la programmation pendant cette période, si on peut travailler avec l'association touristique pour faire des promotions ciblées de certains commerces pendant cette période , explique-t-il.

La municipalité devrait prendre une décision prochainement sur la tenue du festival de musique country de Cavendish et du festival Sommo en 2024.