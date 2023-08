À Vancouver, les zones avec plus d’iniquités ont moins de voies cyclables sécuritaires

Les quartiers du Grand Vancouver avec un niveau d’iniquité plus élevé sont aussi les endroits qui sont les moins desservis par des voies cyclables qui offrent la meilleure protection aux cyclistes. C’est ce qu’a déterminé un rapport d’un organisme qui promeut le cyclisme.

Les auteurs de l’étude de HUB Cycling, publiée en juillet, ont cartographié le Grand Vancouver selon ce qu’ils appellent l’équité sociale et l’équité spatiale . La première est basée sur le revenu, l’appartenance à une minorité et le niveau d’éducation. L’équité spatiale quant à elle est basée sur l’accès à un véhicule, au transport en commun, et aux voies ou sentiers cyclables.

Par la suite, les auteurs de l'étude ont superposé sur cette carte le réseau des pistes cyclables considérées comme étant sécuritaires pour tous . Cette désignation indique qu'une piste est appropriée pour les cyclistes de tous âges et habiletés, c’est-à-dire qu'elle est complètement protégée de la circulation, ou située sur une route à basse vitesse.

L’étude a ainsi montré que les zones qui ont moins d’infrastructures cyclables de qualité souffrent également de plus d’iniquité sociale et spatiale. C’est souvent le cas notamment dans l’est et le sud de la métropole.

Ouvrir en mode plein écran Sur cette carte du Grand Vancouver, les zones rouges ont un taux d'iniquité plus élevé, et les zones bleues, moins d'iniquité. Les lignes vertes représentent les voies cyclables « sécuritaires pour tous ». Photo : HUB Cycling

Appel à la création « d'autoroutes cyclables »

L’organisme appelle les planificateurs municipaux à tenir compte de l’équité lorsqu’ils développeront d'autres infrastructures cyclables. La pratique a déjà été mise en place par les villes de Victoria et Winnipeg, dit le rapport.

HUB Cycling réclame également la création d’autoroutes cyclables , de grandes qualités et sur de longues distances, clairement identifiées, bien éclairées, et avec des intersections qui donnent la priorité aux cyclistes. Un rapport de l’an dernier de HUB Cycling a détaillé cette idée, qui a déjà été mise en place dans des villes européennes.

HUB Cycling souligne qu'environ 46 % des 4595 kilomètres de pistes cyclables du Grand Vancouver sont considérés comme sécuritaires pour tous , selon un rapport de 2019 de TransLink, l'organisation responsable des transports de la métropole.

De plus, rappelle HUB Cycling, un tiers des Vancouvérois dépensent 70 % de leurs revenus pour le logement et les transports, selon une étude de 2015 de TransLink.

Étant donné l’inégalité des revenus et la crise du coût de la vie qui impactent plusieurs familles du Grand Vancouver, il faut que nous mettions les groupes qui souffrent de telles iniquités au cœur des planifications des transports , déclare Rowan Burdge, directeur provincial de la Coalition sur la réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique, dans un communiqué.

TransLink, pour sa part, est en train de développer d'ici 2050 « le réseau de pistes cyclables majeures », qui créerait 850 kilomètres de pistes « sécuritaires et agréables » pour connecter les centres urbains aux destinations principales. Près de 250 kilomètres sont déjà terminés.

Radio-Canada a fait une demande de commentaires auprès de TransLink qui n'était pas disponible au moment de la publication de cet article.