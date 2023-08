Certains sont montés sur le podium, d’autres ont réalisé les meilleures performances de leur jeune carrière : chose certaine, ils rentrent tous à la maison avec la tête remplie de souvenirs. Les athlètes de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont revenus des Jeux du Québec de Rimouski, où ils ont pris respectivement le 13e et le 14e échelon au classement des points.

En tout, 187 athlètes du Centre-du-Québec ont pris part aux Jeux du Québec. Ils étaient 191 pour la Mauricie.

En Mauricie, la délégation visait 20 médailles. Elle en a récolté 11, dont trois d’or. Il ne s’agit pas d’une déception, puisque plusieurs sportifs ont terminé parmi les cinq ou les dix meilleurs de leur compétition, indique la délégation qui a choisi Cédrick Hamelin comme porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture.

Le golfeur a remporté deux médailles aux Jeux, dont une d’or avec son partenaire Frédéric Bergeron en formule Vegas à deux.

Cette discipline a d’ailleurs souri à la Mauricie, puisque trois autres podiums ont été décrochés sur les allées du Club de golf Bic. Alexandra Lemay (or à la partie par coup), Florence Hamelin (argent à la partie par coup) et Frédérick Poirier ainsi que Justin Carignan (argent, deux balles meilleure balle) sont les récipiendaires de ces médailles.

Ouvrir en mode plein écran La Mauricie a récolté 11 médailles aux Jeux du Québec à Rimouski. Photo : Facebook/Jeux du Québec région Mauricie

Antoine Poisson-Pedneault a ajouté à la récolte mauricienne en gagnant la médaille d’argent au tir à l’arc, à l’épreuve de l’arc recourbé concentrique.

La région s’est aussi distinguée en volleyball de plage masculin. Les basketteuses ont quant à elles mérité la bannière du meilleur esprit sportif.

Une équipe comme porte-drapeau

La délégation du Centre-du-Québec, forte de ses sept médailles, a choisi d’honorer l’équipe masculine de volleyball pour la cérémonie de fermeture, au Colisée Sun Life de Rimouski.

Ouvrir en mode plein écran En raison de leur esprit sportif, ce sont les volleyeurs du Centre-du-Québec qui ont eu le privilège de porter le drapeau de leur délégation à la cérémonie de clôture des Jeux. Photo : Facebook/Jeux du Québec région Centre-du-Québec

C’est donc le capitaine de ce groupe, Charles Boivin, qui a eu l’honneur de porter le drapeau jaune, blanc et noir du Centre-du-Québec.

Nous n’avons pas l’habitude de nommer une équipe entière comme porte-drapeau. Cette année, l’équipe a eu une éthique de travail irréprochable. Les gars étaient fiers et véhiculaient les valeurs que nous adoptons, comme le respect des adversaires et des coéquipiers, le travail d’équipe, l’esprit sportif et la persévérance , explique le chef de mission Maxime Lemire.

Après Rimouski, Trois-Rivières

Le compte à rebours peut officiellement commencer pour Trois-Rivières, étant donné que la 59e Finale des Jeux d’été sera présentée dans la capitale régionale, du 25 juillet au 2 août 2025.