Les parcs à chiens privés gagnent en popularité à Ottawa

Les propriétaires de parcs à chiens privés parlent d’une clientèle de plus en plus fidèle et de réservations de plus en plus nombreuses, mais le Service des règlements municipaux d’Ottawa appelle les propriétaires de terrains à la prudence.

La première fois que Lisa DeCurtis et ses braques allemands à poil court sont allés au parc à chiens Country Canines Play Park, cette expérience a changé leur vie.

Sa jeune chienne, Sunshine, n'avait jamais couru sans laisse auparavant. Une fois lâchée en liberté, elle n'est pas revenue vers sa propriétaire lorsque celle-ci l’a appelée.

Les parcs à chiens publics ne sont donc pas une bonne option pour elle, d’autant que Mme DeCurtis se rappelle de nombreux accrochages avec d’autres chiens, agressifs, qui ont mordu son chien plus âgé.

Mais pour 16 $ la demi-heure, ses chiens peuvent désormais gambader dans un espace rien qu’à eux. Enfin libérée de sa laisse, Sunshine est devenue inarrêtable.

C'était tellement incroyable! Elle était tellement heureuse! a raconté Mme DeCurtis. Je pense qu'elle a parcouru tout le parc au moins trois fois sans s'arrêter, à toute vitesse.

Désormais, Mme DeCurtis et ses chiens fréquentent ce lieu presque tous les jours.

Un gain de popularité

Son exemple illustre bien le gain de popularité que semblent connaître les parcs à chiens privés.

Il s'agit d'un cadre très sûr où chaque client sait qu'il ne sera pas confronté à un chien bizarre ou à des propriétaires de chiens étranges , explique la propriétaire de Country Canines Play Park, Bobbiann Geller, qui a ouvert son premier parc il y a six ans.

La demande a été si forte qu'elle en a ouvert trois autres depuis, tous dans la région d'Ottawa. Elle envisage d’en ajouter deux autres, un à London, en Ontario, et un dans un lieu qu’elle n’a pas voulu divulguer.

Ses parcs servent de lieux pour tout : des rendez-vous pour jouer entre chiens aux fêtes d'anniversaire. Elle organise également des retrouvailles de portée, où les chiots sont réunis avec leurs frères et sœurs, un an après avoir été adoptés.

Ouvrir en mode plein écran Les amateurs de parcs à chiens privés disent que les parcs publics sans laisse, comme celui-ci en Colombie-Britannique, peuvent ne pas convenir aux chiens au tempérament sensible. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Mais son activité principale reste celle de refuge extérieur pour les chiens qui ne s'entendent pas bien avec les étrangers. Elle reçoit environ 50 réservations par semaine dans chaque parc, et bien qu'elle ne divulgue pas ses revenus, elle trouve cette activité gratifiante.

Cela vaut certainement les efforts que j’y mets , a réagi Mme Geller. Cela m'a offert une flexibilité que je n'avais pas auparavant.

Une application pour les propriétaires de chiens

Selon Mme Geller, ses parcs ont tellement de succès qu'elle n'a pas besoin de chercher de nouveaux moyens pour attirer les clients. La croissance est venue naturellement, par le bouche-à-oreille.

Une nouvelle application pour téléphone intelligent offre toutefois aux entrepreneurs comme elle une autre façon de rejoindre le public.

Sniffspot est une sorte de Airbnb pour les parcs à chiens à travers l'Amérique du Nord. À Ottawa, il ne recense pour le moment qu’une poignée d’entre eux, bien que certains aient déjà attiré un flux constant de clients.

Clayton McWilliams héberge des chiens avec Sniffspot depuis environ deux ans, maintenant. Il a d’abord constaté un petit intérêt au départ, mais l'année dernière, ses réservations ont décollé, avec 470 demandes.

Je vise les 600, cette année , a-t-il dit.

M. McWilliams raconte que c’est son border collie, Maggie, qui l’a en partie inspiré.

Je l'ai eue pendant la pandémie de COVID. Elle n'a donc pas eu la chance d'être exposée à beaucoup de monde.

Les propriétés recensées sur Sniffspot vont d’arrière-cours à de grands terrains. Pour sa part, M. McWilliams a clôturé une partie de sa ferme familiale près de Navan qui était auparavant utilisée pour cultiver du foin. Selon lui, l'ouvrir aux chiens s'est avéré plus rentable.

Ce n'est pas très lucratif, mais c'est un joli petit revenu en plus.

Appel à la prudence

Il ne s’agit toutefois pas d’une option pour n'importe quel propriétaire d’un espace extérieur sous-utilisé, rappelle le directeur du Service des règlements municipaux d'Ottawa, Roger Chapman.

Dans une déclaration écrite, ce dernier avertit que l'utilisation de terrains à cette fin peut être comparable à un établissement de soins pour animaux ou à un chenil, selon la nature des activités .

Il est conseillé aux propriétaires de terrains de tenir compte des utilisations autorisées de leurs terres et des impacts sur leurs voisins , explique M. Chapman.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Service des règlements municipaux d'Ottawa, Roger Chapman Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

Les chenils et les établissements de soins pour animaux ne sont autorisés que dans certaines parties de la ville, en particulier dans les zones rurales.

M. Chapman précise que si des plaintes sont formulées, elles seront étudiées au cas par cas, en tenant compte notamment des problèmes de bruit.

Un espace sécuritaire

Selon Heather Laundry, qui dirige un centre de dressage de chiens appelé Carolark à Stittsville, les raisons sont nombreuses qui poussent les propriétaires de chiens à délaisser les parcs publics.

Il se peut que leur chien ne s'entende pas bien avec les autres chiens , a-t-elle notamment illustré.

Dans ses souvenirs, les espaces à louer pour les chiens n’étaient pas si nombreux dans la région d'Ottawa, il y a environ cinq ans. Maintenant, elle les recommande fréquemment, car les animaux de compagnie peu à l’aise dans les espaces publics ont quand même besoin d'être stimulés et de sortir de chez eux.

Les chiens agressifs ont eux aussi besoin d'un endroit pour améliorer leur comportement, ajoute-t-elle, tandis que les animaux plus âgés peuvent être effrayés par l’affluence des parcs publics. Les animaux nerveux ou anxieux peuvent également avoir besoin d'un espace juste pour eux.

Maureen Campbell décrit son bouvier bernois Opal comme particulièrement sensible - une particularité de cette race de chien, dit-elle - et plein d'énergie.

Des dresseurs l’ont alerté, dit-elle, sur les risques des parcs à chiens publics, qui peuvent exposer Opal à une blessure, l'effrayer ou lui donner de mauvaises habitudes.

Le parc de Mme Geller, clôturé et privé, lui semblait donc plus sécuritaire. Aujourd’hui, elle y va deux fois par semaine.

Mme Campbell et Mme DeCurtis ont toutes deux reconnu qu'il peut être difficile d'obtenir une place dans un de ces parcs. Elles ont remarqué la croissance de leur popularité et s'attendent à ce que celle-ci ne cesse de s’amplifier à mesure qu’ils se feront davantage connaître.

Je pense que tout le monde devrait en connaître l’existence, mais c’est vrai que quand ce sera le cas, ce sera peut-être plus difficile pour moi de réserver.