Loi sur la protection du littoral en N.-É.: le ministre Halman n’est pas prêt

Le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman, ne veut pas s'engager à proclamer la Loi sur la protection du littoral avant la fin du mandat de son gouvernement en 2025.

Le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse veut s’assurer que tout le monde comprend avant d’aller de l’avant.

À ce stade, je suis certainement déterminé à poursuivre les consultations avec les Néo-Écossais , a déclaré Halman lors d'une entrevue lundi.

C'est l'indication la plus déclarative jusqu'à présent que le gouvernement conservateur s'éloigne de cette loi, qui a été adoptée sous l'ancien gouvernement libéral il y a quatre ans avec l'intention de mieux protéger les marais salants et les dunes, et de définir où les gens peuvent construire le long du littoral pour qu'ils soient moins vulnérables aux effets du changement climatique.

Le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman. Photo : CBC / Robert Short

Il y a environ un an, Tim Halman a déclaré qu'il espérait l'adopter au cours du premier semestre de 2023. Mais en mars, le ministre s'est éloigné de ce calendrier. Il a dit qu'il craignait que trop de propriétaires côtiers ne soient pas au courant de la loi et de ses implications potentielles. Il a opté pour une troisième série de consultations publiques sur la réglementation avant l'entrée en vigueur.

Comme il l'a fait par le passé, lundi, Tim Halman n'a pas pu dire quand la consultation aurait lieu ni à quoi elle ressemblerait.

Il y a plus d'une semaine, la Nouvelle-Écosse a connu des inondations mortelles qui ont plongé des communautés sous l'eau en quelques heures et coûté la vie à quatre personnes. Mais comme l'a fait le premier ministre Tim Houston la semaine dernière, Le ministre Halman a déclaré qu'une autre série de consultations est absolument essentielle avant qu'il ne puisse penser à proclamer la loi.

Son ministère est en train de recruter deux personnes pour se concentrer sur la gestion des inondations et des eaux pluviales sur la base des recommandations d'une évaluation des changements climatiques pour la province.

Marla MacLeod, directrice des programmes du Centre d’action écologique d’Halifax, pense que le gouvernement doit proclamer la loi dès que possible, étant donné que les événements météorologiques extrêmes devraient se poursuivre et s'intensifier à cause des changements climatiques.

Marla MacLeod est directrice des programmes au Centre d'action écologique d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Nous avons déjà eu de vastes consultations publiques à ce sujet , dit-elle.

Ça fait maintenant quatre ans que la loi est en chantier, il faut passer à l’action. Nous ne pouvons pas continuer à bâtir comme nous le faisions.

Nous savons que c'est la bonne chose à faire. Faisons-le!

Le ministre Halman a suggéré que la protection de la côte peut être obtenue par d'autres moyens, par exemple, les modifications des codes de construction municipaux et des règles de zonage. Il a souligné que plusieurs municipalités le font déjà. C’est le cas de la municipalité du district de Lunenburg qui a pris ses décisions à cause du retard des changements au niveau provincial.

Le ministre Halman dit que le gouvernement provincial doit être très prudent avant d’imposer sa vision .

La protection des côtes est-elle nécessaire? Le premier ministre et moi-même sommes convaincus que oui , a-t-il dit.

Nous voulons nous assurer, cependant, que les gens adhèrent à cette idée. Nous voulons nous assurer que nous comprenons et nous voulons nous assurer que nous obtenons les bons niveaux.