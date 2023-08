Brandt Tractor doit cesser d’utiliser des briseurs de grève à Chicoutimi, conclut le TAT

Le Tribunal administratif du travail (TAT) ordonne à l’entreprise Brandt Tractor Ltd de cesser d’utiliser des briseurs de grève à sa succursale de Chicoutimi.

Dans une décision rendue le 28 juillet, le juge Benoît Roy-Déry a accueilli favorablement la demande du Syndicat national des employés de garage du Québec (SNEGQ-CSD), qui souhaitait que des salariés employés dans d’autres commerces de l’entreprise cessent de travailler à Chicoutimi, où un conflit de travail perdure depuis le 25 mai.

La convention collective des travailleurs de Brandt Tractor à Chicoutimi est échue depuis le 31 décembre 2020.

Dans cette décision rendue le 28 juillet, le TAT décrit la façon de faire de l’employeur qui utilise des salariés d’autres succursales pour faire effectuer des réparations chez des clients du territoire Saguenay–Lac-Saint-Jean alors qu’avant la grève, ce travail était effectué par des techniciens de la succursale de Chicoutimi, visée par le conflit de travail , peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi par le syndicat.

Publicité

Selon les prétentions du syndicat, l’employeur reconnaît d’ailleurs que les camions habituellement situés à la succursale de Chicoutimi sont stationnés, depuis le ou vers le 5 juin 2023, dans le stationnement de l’Hôtel Chicoutimi et utilisés par les salariés d’autres succursales pour leur déplacement chez des clients .

L’employeur affirme être lié par des obligations contractuelles et avoir à honorer ses contrats. Il souhaite que les affaires continuent comme à l’habitude et ainsi éviter les réclamations de ses clients advenant le non-respect des garanties , poursuit le syndicat.

Le TAT estime que ces réclamations représentent le prix d’un système qui encourage les parties à résoudre leurs différends d’une manière acceptable pour chacune d’elles .

Ce n’est pas la première fois que ce conflit de travail se retrouve devant les tribunaux. Le TAT avait, dans un premier temps, donné raison au syndicat en déclarant que l’offre patronale comportait des clauses déraisonnables et ordonnait l’employeur à négocier de bonne foi.

Le jugement a été confirmé par la Cour supérieure et la Cour d’appel a rejeté, en février, la requête de révision de l’employeur en mentionnant que la preuve de négociation de mauvaise foi saute aux yeux .

Le 17 juillet dernier, le tribunal a mis un terme aux procédures intentées par l’employeur qui alléguait que le syndicat négociait de mauvaise foi.