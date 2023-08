L’Île-du-Prince-Édouard a connu le mois de juillet le plus chaud de son histoire, des conditions météorologiques qui ont aussi fait exploser la demande pour le programme de thermopompes de la province.

En juillet, 700 ménages se sont inscrits afin de faire installer une thermopompe, une augmentation de 75 % par rapport aux 400 demandes reçues en mai.

Le programme de thermopompe gratuite connaît beaucoup de succès, la réponse est très bonne , dit Derek Ellis, directeur en matière de durabilité au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique.

Les températures chaudes de juillet y sont sans doute pour quelque chose, avance-t-il.

Environ 7000 ménages ont déjà reçu leur thermopompe. En février, à peu près 3500 personnes souhaitant tirer avantage de cette initiative étaient inscrites sur une liste d’attente.

D’après M. Ellis, il faut compter environ trois semaines pour que l’appareil soit installé après en avoir fait la demande.

Depuis qu’un plus grand nombre d’entrepreneurs ont été accrédités afin de participer au programme, la province est désormais en mesure d’installer environ 1000 appareils chaque mois.

Un été chargé

Greenfoot Energy Solutions est l’une des entreprises qui installent les thermopompes offertes gratuitement par le gouvernement insulaire.

Rob Steves, un consultant en énergie de l’entreprise, indique que Green Foot installe entre 100 et 200 thermopompes chaque semaine.

La demande pour les thermopompes est importante, peu importe la saison. Évidemment, on a un peu plus d’appels en ce moment, les gens cherchent un répit de l’humidité et de la chaleur, mais on reste toujours occupé , explique M. Steeves.

Le programme de thermopompes gratuites de l’Île-du-Prince-Édouard a été lancé en 2021. Les appareils sont offerts gratuitement à tout ménage dont le revenu annuel est inférieur à 75 000 $.

