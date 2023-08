Des résidents du secteur d’Aylmer lancent une pétition pour réclamer de meilleures routes

Des nids de poule par-ci, l’asphalte qui se dégrade à vue d'œil par-là, sans oublier l'étroitesse des rues... Les résidents du nord du secteur d'Aylmer sont « fatigués » de ne pas rouler sur des routes sécuritaires. Plus de 350 personnes ont signé une pétition en ligne pour demander à la Ville de Gatineau de régler ce problème.

Il est temps que nos conseillers [...] prennent leurs responsabilités et des mesures pour protéger la communauté d’une infrastructure dangereuse où les ambulances, les camions de pompiers, les policiers et Hydro-Québec sont ralentis pour atteindre les personnes dans le besoin parce que les conditions [des routes] sont inacceptables , peut-on lire dans une lettre destinée à des élus municipaux et aux médias.

La lettre cite en exemple le chemin Cook qui a été répertorié comme étant la quatrième pire route du Québec en 2022 par CAA -Québec.

Le chemin Cook est laissé pour compte, même la construction actuelle sur le chemin Klock est inadéquate, car elle [la Ville] ne répare qu'une petite partie de Klock et ce n'est même pas la section qui a vraiment besoin d'être réparée. C'est l'autre côté, entre Cook et Pink, qui a des creux massifs dans la route , déplorent les signataires.

Selon cette lettre, les résidents ont été abandonnés par le conseiller municipal du district de Lucerne, Gilles Chagnon.

Ouvrir en mode plein écran Situé dans le secteur Aylmer, le chemin Cook a été classé parmi les pires routes du Québec par CAA, en 2022. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Au minimum, il serait agréable de voir la mairesse de Gatineau faire un tour au nord d'Aylmer pour voir les conditions et reconnaître que nous existons. [...]J'espère que nous pourrons avoir un véritable dialogue sur la façon de réparer le chemin Cook cette année et non pas lorsque la Ville décidera qu'il est temps de le faire, et que nous pourrons établir un plan pour réparer les rues avoisinantes en temps opportun , ajoute-t-on.

Bientôt la fin?

Selon le conseiller Gilles Chagnon, il y a toutefois plusieurs étapes à franchir avant que des travaux soient effectués à Gatineau, en général, et à Aylmer, en particulier.

La Ville doit d'abord allouer un budget pour la réfection des routes concernées. Puis, elle devra procéder à une étude géotechnique pour analyser le sol . Il faut cependant noter que certains sols sont plus demandeurs que d'autres , explique l'élu.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Chagnon, conseiller municipal du district de Lucerne Photo : Radio-Canada

Ensuite, la Ville doit aller en soumission pour préparer des plans et un devis . Une étape qui pourrait prendre plusieurs années, souligne-t-il.

Si c'est à l'intérieur du budget, on donne un contrat à la firme qui aura soumis au plus bas prix au moment de la soumission. Donc je comprends tous les citoyens, mais c'est un processus qui dure entre trois et cinq ans, une fois que le budget est adopté.

L'élu affirme qu'en ce qui concerne les rues ciblées par la pétition, la Ville est déjà rendue à la deuxième étape. La réfection des routes devrait se faire entre 2024 et 2025, dit-il.