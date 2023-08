Dans les bleuetières, les producteurs de la Côte-Nord observent déjà un mûrissement inégal de leur production. Selon le président de l’Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord, Daniel Harvey, le phénomène serait lié aux feux de forêt qui ont sévi au début de l'été.

À l’image de la météo en dents de scie depuis le début de l’été, la floraison des plants de bleuets a été irrégulière.

Des talles de bleuets sont déjà prêtes à être récoltées, alors que le fruit est normalement cueilli à la mi-août. D'autres plans, au sein d'un même champ, respectent le calendrier habituel.

En entrevue à l'émission Bonjour la côte, Daniel Harvey rapporte que les agriculteurs sont inquiets en raison de la récolte qui s'annonce compliquée. Le meilleur rendement, c’est quand ils sont tous prêts en même temps. On est payés à la livre. Des petits bleuets blancs ou rouges, ce n’est pas intéressant pour l’industrie, parce qu’ils ne pèsent pratiquement rien , explique M. Harvey.

Publicité

Les producteurs de petits fruits tentent ainsi de choisir le meilleur moment pour cueillir les bleuets.

Des causes multiples et complexes

Cette année, la pollinisation des plants s’est étirée sur une période de 22 jours, note-t-il. Avec des conditions idéales, les abeilles mellifères mettent normalement 10 jours à les polliniser.

Les insectes pollinisateurs, notamment par le biais de ruches d'abeilles domestiques, s’avèrent essentiels au bon rendement des bleuetières. Source : gouvernement du Québec

Ouvrir en mode plein écran Le président de l’Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord, Daniel Harvey, associe la saison atypique à la sécheresse, aux feux de forêt et à la pluie abondante. Photo : Radio-Canada

Pour identifier les causes, le président de l’Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord regarde du côté des conditions environnementales. Pendant les feux de forêt qui ont sévi dans la région, M. Harvey a observé des abeilles qui semblaient désorientées.

Publicité

Quand on travaille dans la ruche, on utilise la fumée pour bloquer les phéromones de la reine. Mais la fumée [produite par les feux de forêt] sur une longue période, trois ou quatre jours, a complètement déstabilisé le travail des abeilles. Puis, par la suite, on a eu la période de pluie. […] On pense que c’est un des problèmes cette année , soutient-il.

Une saison prometteuse, des prix défavorables

La saison de récolte pourrait être moyennement bonne pour certains et très bonne pour d'autres, est d'avis le président. On devrait avoir une bonne année , rassure M. Harvey. Le début de la cueillette pourrait commencer entre le 18 et le 20 août, soit quelques jours plus tôt qu'à l'habitude.

À lire aussi : Une bonne saison en vue pour le bleuet du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Outre ce début de saison atypique, l’Association des producteurs de bleuets de la Côte-Nord a une autre raison de s’inquiéter : le prix de départ à la livre. Fixé lundi à 0,35 $ la livre, soit un prix considéré sous les coûts de production, le prix de départ pourrait engendrer des pertes financières aux producteurs de petits fruits.



Le prix final de la saison sera connu seulement le 15 août prochain.

Les producteurs de bleuets sauvages se trouvent principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean (77 %), sur la Côte-Nord (8 %), dans la Capitale-Nationale (6 %) et en Chaudière-Appalaches (2 %), selon le gouvernement du Québec.