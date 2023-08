Prince George a le plus haut taux de crime violent des villes majeures de la C.-B.

Prince George enregistre cette année déjà un record indésirable, soit le plus d’homicides de son histoire avec huit, jusqu’à présent. Dans un rapport publié jeudi, Statistique Canada affirme que l’endroit a le plus haut taux de crime violent des villes de 15 000 personnes et plus de la province.

Les deux plus récents homicides ont eu lieu à la mi-juillet. La dernière victime, assassinée le 18 juillet lors d’une entrée par infraction, vient d’être identifiée par ses proches. Isabelle Thomas était une jeune mère de 22 ans. Un homme a été arrêté en lien avec le crime, mais n’a pas encore fait l’objet d'accusations.

Prince George compose depuis longtemps avec une criminalité inhabituellement élevée pour une ville d’environ 75 000 habitants. Le dernier record de meurtres date de 2010, lorsque la ville en a enregistré sept. Elle avait alors été nommée la ville la plus dangereuse au pays par le magazine Maclean's, un classement basé sur les données de Statistique Canada. Prince George a retenu ce titre importun pendant trois années d'affilée.

Statistique Canada établit pour chaque municipalité au Canada un indice de gravité de la criminalité, qui attribue à tous les crimes un poids fondé sur les peines prononcées par les tribunaux. Les crimes plus graves ont des poids plus élevés. Pour 2022, Prince George a un indice de gravité de la criminalité de 207. À titre de comparaison, Vancouver a un indice de 100, et Victoria, de 158.

Publicité

Après la publication du rapport sur la criminalité de Statistique Canada, jeudi dernier, la caporale Jenn Cooper, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Prince George, a affirmé que tous les homicides cette année semblent être des attaques ciblées et que la communauté en général n’est pas visée.

Selon le service policier, cinq des huit meurtres sont liés au trafic de drogue. Différentes organisations criminelles se disputent pour exercer un contrôle sur la région, a affirmé le surintendant Shaun Wright, de la GRC, plus tôt cette année.

Les deux victimes du mois de juillet, toutefois, n’étaient pas impliquées dans une activité criminelle, a dit la caporale Cooper.

Soutenir les policiers

Le niveau de criminalité de Prince George a été identifié depuis plusieurs années comme étant une source de stress pour les policiers de l’endroit.

Le conseil municipal de la ville a demandé un rapport de criminologues, conclu l’an dernier, qui a affirmé que les policiers du détachement local composent avec plus de crime que quasiment toutes les autres villes de la province. Le conseil a réagi en approuvant un financement d’un million de dollars pour quatre nouveaux agents et deux nouveaux membres du personnel de soutien.

Avec les informations de Michelle Gomez et Andrew Kurjata