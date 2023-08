Le manque de logement locatif au Québec est récurrent et s'aggrave d'année en année, plongeant plus d'une centaine de ménages démunis dans un véritable cauchemar.

À la veille du 1er août, ils étaient 130 ménages sans bail à Montréal , a indiqué Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain ( FRAPRU ), en entrevue à l'émission D’abord l’info, sur ICI RDI.

Ouvrir en mode plein écran Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU Photo : Radio-Canada

Au 1er juillet, on parlait de 115 ménages, a rappelé Mme Laflamme. […] Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui sont toujours en recherche de logement.

En un mois, certains locataires ont réussi à se loger, mais d’autres se sont ajoutés à la liste des demandeurs de logement à l’approche du mois d’août.

Les chiffres traduisent la profondeur de la crise qui frappe les ménages locataires.

Si la pénurie de logements est plus importante à Montréal, elle se fait aussi ressentir ailleurs au Québec. En date du 1er août, par exemple, on compte 50 ménages sans bail à Trois-Rivières et 32 à Rimouski.

En attendant d’être logés, les gens sont en hébergement temporaire d’urgence. […] Ils sont, par exemple, hébergés par les municipalités, comme [c'est le cas] pour une cinquantaine de ménages à Montréal. D’autres vont chez de la famille, chez des proches ou dans des campings , a précisé Véronique Laflamme.

Ailleurs au Québec

Parmi les dizaines de ménages locataires qui étaient sans logis au 1er juillet à Drummondville, Granby, Rimouski, Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, Joliette, plusieurs n’ont toujours pas trouvé de toit et vivent dans des logements temporaires, a indiqué la porte-parole du FRAPRU .

Selon la Société d’habitation du Québec, on comptait en date du 31 juillet 281 ménages en hébergement temporaire. Cela confirme la tendance observée depuis quatre ans, a remarqué Mme Laflamme : il devient de plus en plus difficile de se reloger dans la mesure où la pénurie de logements s’est élargie à l’ensemble de la province. Les taux d’inoccupation sont extrêmement bas dans certaines municipalités.

Moins accessible et de plus en plus cher, le logement devient un véritable casse-tête pour les familles qui se trouvent sur la voie de la précarité.

À Montréal, l’inabordabilité du logement fait en sorte que, même lorsqu’il y a des logements à louer, les ménages à modeste revenu ne peuvent pas signer de bail, car les montants demandés ne respectent pas leur capacité de payer.

Devant l’absence d’options de rechange, plusieurs ont fait des choix déchirants dans les dernières semaines pour ne pas rester dans des logements temporaires pendant des mois. Ils se retrouvent aujourd’hui avec d’autres problèmes , a déploré Mme Laflamme.

Il arrive notamment que les loyers siphonnent plus de 80 % des revenus; une situation intenable sur le plan financier, a dénoncé la porte-parole du regroupement québécois pour le droit au logement.

Pour nous, il est important que l’aide d’urgence soit offerte aussi longtemps que les ménages en ont besoin.

Des logements sociaux rapidement

Dans un contexte de flambée des prix du marché locatif, il n’y a pas de solution miracle : il faut des logements qui correspondent aux besoins et à la capacité de payer de ces ménages, a-t-elle fait valoir.

Il faut tout faire pour accélérer la construction de logements sociaux sous différentes formes, a insisté Mme Laflamme. Cela peut prendre la forme de coopératives d’habitation, d’organismes d'habitation sans but lucratif, de logements publics de type HLM gérés par les offices d’habitation, bref, de tout ce qui peut faire diminuer les listes d’attente.

En juin, un rapport de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) signalait que la construction de nouveaux logements était insuffisante pour remédier à la crise qui frappe aujourd’hui deux villes sur trois au Québec.

Pour l' IRIS , la réglementation déficiente et le manque de logements hors marché privé représentent les véritables causes de la crise que connaît le Québec actuellement.