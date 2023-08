Plus d’un million de dollars pour protéger les basses-terres du Saint-Laurent

Le gouvernement du Canada, qui s'est engagé devant la communauté internationale à protéger 30 % des terres et des océans d'ici 2030, a annoncé mardi un investissement de 1,48 million de dollars pour la protection et la restauration de milieux naturels dans les basses-terres du Saint-Laurent.

Ce financement, qui s'échelonnera jusqu'en 2027, s'ajoute à l'enveloppe de 250 000 dollars qu'avait déjà accordée le fédéral pour la première étape du projet, de 2020 à 2023.

L'organisme Conservation de la nature Canada, bénéficiaire de ce financement, veillera ainsi à protéger des habitats pour de nombreuses espèces, principalement dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Chaudière-Appalaches, et s'assurera que ces milieux sont reliés entre eux par des corridors écologiques.

Parmi les secteurs prioritaires, on note L’Isle-aux-Grues, l’île d’Orléans, la Côte-de-Beaupré, la rive sud de l’estuaire, les marécages de Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade, ainsi que la tourbière Lac-à-la-Tortue.

Quelque 21 espèces en péril, comme le Goglu des prés, le Hibou des marais et la gentiane de Victorin, se trouvent dans les basses-terres du Saint-Laurent.

La somme consentie par Ottawa doit également permettre de restaurer des habitats mis à mal par le développement et dégradés par la pollution, l'érosion côtière ou la prolifération d'espèces exotiques envahissantes, comme le roseau commun.

Ouvrir en mode plein écran Les basses-terres du Saint-Laurent font partie des 11 lieux prioritaires reconnus par le gouvernement fédéral du Canada. Photo : getty images/istockphoto

Depuis 2017, c’est plus de 5 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a annoncés pour la conservation et la restauration des écosystèmes , a fait valoir le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Non seulement ces mesures seront bénéfiques pour protéger la biodiversité, mais ces milieux naturels, une fois préservés, permettront de lutter contre les changements climatiques, a-t-il souligné. Ces derniers viennent intensifier et accélérer la fréquence des événements météorologiques extrêmes, comme ceux qui ont perturbé la saison estivale cette année.

La biodiversité est notre plus grande alliée dans la lutte contre les changements climatiques, entre autres parce que des écosystèmes sains absorbent le carbone et atténuent ainsi les effets du réchauffement.

Lors de la COP15 sur la biodiversité, qui s'est tenue à Montréal en décembre 2022, le Canada s'était engagé auprès des pays membres de la Convention sur la diversité biologique à restaurer au moins 30 % d'écosystèmes terrestres, côtiers et marins dégradés.

Si le fédéral a déjà alloué des milliards de dollars pour l'acquisition de terres et de nouveaux projets d'aires protégées , a expliqué le ministre Guilbeault, il faut aussi travailler à la restauration et au maintien d'espaces existants avant qu'il soit trop tard.

Historiquement, la création de terres agricoles a été l'un des principaux facteurs de la conversion des écosystèmes naturels, et donc de la destruction de milieux qui abritent des espèces fauniques et végétales, au Canada. Le long du fleuve Saint-Laurent, où se concentre une grande partie de la population québécoise, ces habitats sont principalement menacés par la pollution issue de la production agricole.

Dans le monde entier, plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction, dont plus de 650 au Canada.