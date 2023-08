La Société des alcools du Manitoba ferme 6 de ses succursales à Winnipeg et une à Brandon pour 24 heures. Un lock-out a été décrété alors qu'un conflit perdure entre la société de la Couronne et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba.

Dans une déclaration par courriel, la Société des alcools du Manitoba dit que la décision n’a pas été prise à la légère , mais qu’elle reste nécessaire pour assurer le fonctionnement des autres magasins.

En effet, la société de la Couronne indique que les employés syndiqués ont notamment empêché le restockage dans plusieurs magasins.

Plusieurs membres du SEGM, qui représente environ 1400 travailleurs des magasins de la Société des alcools, ont entrepris des actions syndicales depuis le 19 juillet.

Les travailleurs syndiqués de Winnipeg et de Brandon ont fait grève de nouveau au cours de la fin de semaine, alors que d’autres magasins dans le nord de la province sont demeurés ouverts selon un communiqué du SEGM .

Le syndicat demande à ses membres de refuser de travailler des heures supplémentaires et de ne pas effectuer certaines tâches.

Tous les membres syndiqués étaient censés retourner au travail lundi, alors que les employés des centres de distributions sont censés rester en grève jusqu’à mardi.

Les magasins de la Société des alcools du Manitoba à Winnipeg et à Brandon concernés seront fermés de mardi dès 7 h jusqu'à mercredi 7 h.