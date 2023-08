Le Culte de Port-Alfred fera vibrer le secteur de l’église Saint-Édouard

La culture et le patrimoine seront à l’honneur, samedi, lors de la première édition du festival Le Culte de Port-Alfred, dans l’arrondissement de La Baie.

L’événement aura lieu sur le terrain de l’église Saint-Édouard, où se produiront des formations musicales exclusivement régionales.

Pour l’occasion, le terrain de l’église sera aménagé en espace culturel et communautaire où sont attendus plus de 1000 spectateurs , explique l’un des organisateurs, Andy Ellefsen, par voie de communiqué.

WD-40, Orloge Simard, Crocodile Country Rock, Vie de Quartier, Bob et les Macalousses, Blanc Dehors, Sandra Contour, As One Man, JIGS et Enemy’s se produiront dans le cadre de ce nouveau festival baieriverain.

Publicité

Le coup d’envoi du Culte de Port-Alfred sera donné à 11 h. Les spectacles prendront fin à 23 h.

Un après-festival est au programme à compter de 23 h 30. L'Hôtel Plaza accueillera les festivaliers au son de Deadcold, Chadhel, Défaillance et DJ Nitram.

Les billets sont vendus en nombre limité au coût de 30 $.