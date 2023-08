Une garderie d’Halifax demande 200 $ pour accéder à sa liste d’attente

Une chaîne de garderies qui a fait l'objet de plaintes au cours des derniers mois a dit qu'elle cesserait de demander aux familles un dépôt pour garantir une place sur leur liste d'attente.

Jusqu'à présent, Kids & Company exigeait que les parents paient le dernier mois de garde d'enfants, soit plus de 1000 $, ainsi que des frais d'inscription non remboursables de 200$ pour garantir une place à leur enfant.

Mais le fournisseur de services de garde basé en Ontario maintiendra les frais de 200 $ pour s'inscrire sur la liste d'attente, affirmant qu'il constate une demande croissante.

Certains parents se sont plaints que Kids & Company avait révoqué leur place garantie des semaines avant que leurs enfants ne commencent la garderie, leur disant qu'ils n'avaient plus de place.

Kayleigh Fleet dit qu'elle a versé 2360 $ à l'entreprise en novembre 2022 pour garantir deux places en garderie pour ses jumeaux, qui avaient alors trois mois. On s'attendait à ce qu'ils commencent dans l'un des sept centres de l'entreprise dans la région d'Halifax en août 2023.

Mais lorsqu'elle a vérifié au début juin, on lui a dit que ses places n'étaient plus disponibles.

Mon cœur s'est serré , dit-elle. Je n'avais pas d'autre plan. C'était mon plan. J'ai payé des milliers de dollars pour que ce soit mon plan et qu'ils 'occupent de mes enfants pendant que je retourne au travail.

Le congé de maternité de Kayleigh Fleet se termine et elle devait reprendre le travail. Maintenant, elle ne sait pas comment sa famille arrivera à joindre les deux bouts avec seul le revenu de son mari.

Alors que son congé de maternité touche à sa fin, Kayleigh Fleet doit maintenant prolonger son congé sans solde.

Je veux retourner au travail. J'aime mon travail. Je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille , dit-elle. Mais je suis dans une position où je ne peux pas.

Lorsqu’elle a demandé d’être remboursée, on lui a dit qu'elle perdrait sa place sur la nouvelle liste d'attente. Un impasse puisqu’il est trop tard pour elle pour trouver une autre garderie dans un si cours délais.

Et sa famille n’est pas la seule à se retrouver dans cette situation.

Kayleigh Fleet a créé un groupe Facebook pour les personnes qui avaient payé la même garderie pour se faire dire des mois plus tard que leur place avait été révoquée. Lundi, il comptait 64 membres.

Réponse du gouvernement

La ministre de l'Éducation, Becky Druhan, dit que ces frais de liste d'attente pour les garderies ne sont pas conformes à l'objectif d'une garde d'enfants inclusive, accessible et abordable .

Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg-Ouest, le 12 octobre 2021 à Halifax.

Après avoir demandé au gouvernement s’il envisagerait d'interdire ces frais, Becky Druhan a dit aux journalistes que la situation est quelque chose dont nous sommes absolument conscients. Et le ministère envisage des options à ce sujet. Elle n’avait pas les détails pour l’instant.

En 2016, le gouvernement de l'Ontario est devenu la première province au Canada à interdire les frais de liste d'attente pour les garderies, qualifiant cela de pratique déloyale .

Les partis d'opposition en Nouvelle-Écosse croient que le gouvernement conservateur actuel devrait faire de même.

Ce sont surtout des femmes, qui nous disent ne pas pouvoir retourner sur le marché du travail, ne pas pouvoir continuer leur vie parce qu'elles ne peuvent pas trouver de garderie pour leurs enfants , dit la chef du NPD , Claudia Chender. Donc, il ne semble pas que ce problème soit traité avec l'urgence qu'il nécessite.

Le député libéral Braedon Clark est bien d'accord.

À moins qu'il n'y ait une très bonne raison que je n'aie pas encore entendue, je ne vois pas pourquoi ces frais devraient être autorisés , dit-il.

Kayleigh Fleet et d’autres parents espèrent que le gouvernement interviendra. J'espère qu’on aura les places promises , dit-il. Et que le gouvernement mettra un terme à ces grandes entreprises qui intimident les parents qui sont dans des situations désespérées et qui paient des frais exorbitants.