Report de la collecte des déchets alimentaires pour les commerces et les institutions

La Ville de Québec n'étendra finalement la collecte des déchets alimentaires aux industries, aux commerces et aux institutions qu'au printemps 2024, plutôt que cette année. Dans l'intervalle, des projets pilotes seront lancés au cours de l'automne, notamment avec le Château Frontenac, afin de roder les opérations.

La Ville devait préalablement inclure les bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) d'ici la fin de l'année.

Par courriel, la Ville explique qu'elle souhaitait d'abord s'assurer du bon fonctionnement de la collecte résidentielle, dont le déploiement s'est fait sur six mois, de novembre 2022 au printemps 2023. Le calendrier de planification prévoit maintenant un début de la collecte au printemps 2024 [pour les ICI] , confirme un porte-parole de l'administration municipale.

La Ville ne se sent actuellement pas prête à procéder avec les ICI , préférant mener des essais et repousser son échéancier de quelques mois. La Ville veut mener différents tests cet automne afin d’établir les meilleures façons d’implanter la collecte des résidus alimentaires en milieu ICI . La récupération y est passablement différente de celle en milieu résidentiel.

À la clé, une importante quantité de déchets de table pourront être utilisés pour la production de biogaz à l'usine de biométhanisation.

Ouvrir en mode plein écran Les équipements d'épuration du biogaz. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

D'autres sacs de plastique

En plus de sentir le besoin de mener des tests, la Ville connaît aussi quelques défis dans le choix du sac de plastique qui sera utilisé pour les milieux ICI .

Publicité

Les démarches de développement du sac ICI ont été légèrement plus longues que prévu , admet la Ville. Il faut comprendre que ce sac doit être en mesure de contenir beaucoup plus de matières que celui distribué aux résidents.

La Ville de Québec prévoit distribuer 3,5 millions de sacs de plastique par année dans les milieux ICI . Différents modèles ont été testés dans le cadre d’un projet pilote mené en 2023 et la Ville est dans le dernier droit pour lancer l’appel d’offres de fabrication , précise-t-on.

Ces sacs s'ajouteront aux quelque 24 millions destinés aux résidents de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Le Château Frontenac participera à un projet pilote de collecte des déchets alimentaires dans le secteur hôtelier. Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

Projets pilotes

La collecte des déchets alimentaires débutera dès cet automne à certains endroits ciblés, dont les bâtiments municipaux, quelques écoles, des commerces et certaines industries. Le Château Frontenac a notamment été approché.

Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif au sein de l'administration du maire Bruno Marchand, soutient que le déploiement commercial et institutionnel ne pourra se faire de la même manière que celui du résidentiel a pu être fait.

Avec la collecte dans le milieu résidentiel, d'une famille à l'autre, les besoins peuvent se ressembler. Si on parle d'un casse-croûte versus un casse-croûte qui achète du préemballé. [...] Une école, c'est différent d'un hôpital , dit-elle en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Josée Asselin croit qu'il faudra procéder au cas par cas pour chaque entreprise et organisation, afin de s'assurer de répondre à leurs particularités. Photo : Radio-Canada

La Ville souhaite ainsi déployer la collecte suivant une approche plus individualisée pour chaque commerce, chaque industrie et chaque institution.

La question des sacs vient aussi justifier certains tests avant d'aller plus loin. Les sacs vont être différents, ce sont des générateurs de plus grands volumes. On doit refaire des tests avec des sacs plus grands.

La Ville de Québec se donne comme objectif de traiter 95 % de la matière organique qu’elle recevra au centre de biométhanisation. La capacité totale des infrastructures devrait permettre de traiter jusqu'à 182 600 tonnes de matières par an.