Une étude se penche sur le mélange de fentanyl et de benzodiazépines lors de surdoses

Une nouvelle étude basée sur des données du Bureau du médecin légiste en chef de l'Alberta (OCME) souligne le rôle du fentanyl dans les morts par surdose de la province, selon un médecin spécialiste.

L’étude, qui paraîtra dans le numéro de septembre de la revue Forensic Science International, a été publiée en ligne en juillet (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Elle a pour objet la concentration de fentanyl et de benzodiazépines dans le sang de personnes décédées d’une surdose de fentanyl dans les trois dernières années.

Les experts mettent en garde contre cette combinaison et Santé Canada souligne que mélanger les benzodiazépines avec d’autres dépresseurs (Nouvelle fenêtre) comme l’alcool ou des opioïdes peut être dangereux .

Selon l’étude, l'OCME a rapporté 2812 cas de mort par surdose liée au fentanyl entre 2020 et 2022. L'analyse a révélé la présence d'au moins une drogue de type benzodiazépine dans 45 % de ces cas.

Les chercheurs ont aussi trouvé que le taux de fentanyl était plus élevé lorsqu'il y a mélange qu'en l'absence de benzodiazépine, et ce, dans des proportions qui reflètent la concentration trouvée dans les drogues illégales saisies récemment.

L'étude conclut que la concentration de drogue de la famille des benzodiazépines détectée dans les échantillons est faible, de sorte que le rôle de ce type de drogue dans le décès devrait être remis en question et étudié de façon plus approfondie par le médecin légiste .

Les préoccupations liées aux dangers accrus des drogues locales en Alberta peuvent être liées à une augmentation de la concentration de fentanyl, plutôt qu’à l’ajout de benzodiazépines , indique le document.

Le Dr Monty Ghosh, médecin spécialisé en toxicomanie, croit que l’étude est révélatrice.

Nous avons toujours pensé que le mélange de benzodiazépines et de drogues illicites rendait plus difficile le renversement de ces surdoses , déclare-t-il.

Selon lui, ces données montrent que la concentration de benzodiazépines semble trop faible pour avoir causé une dépression respiratoire.

Il souligne que les gens qui consomment des benzodiazépines pourraient avoir besoin de plus grandes quantités de fentanyl pour ressentir la même euphorie.

Euan Thomson, un chercheur indépendant qui rédige le bulletin Drug Data Decoded (Nouvelle fenêtre) (en anglais), trouve que l’information fournie par l’étude, bien que limitée, est utile pour les personnes qui travaillent en première ligne.

Il recommande de réglementer l’approvisionnement en drogues, afin que les gens sachent ce que contiennent les substances qu’ils consomment. Selon lui, plus de gens sont maintenant dépendants des benzodiazépines et souffrent de leur sevrage.

[Ces gens] sont plus à risque de se retrouver dans une situation où ils doivent consommer des drogues plus rapidement, moins prudemment, avec peut-être moins de rigueur quant à leur approvisionnement , soutient-il.

Un nouveau site de vérification des drogues a ouvert sur l’avenue Jasper, dans la capitale albertaine. Exploité par le Queer and Trans Health Collective, il offre à tous d'analyser leur drogue à la recherche d'opioïdes ou de stimulants personnels.

Jess Murray, gestionnaire du site, explique que les techniciens utilisent de l’équipement spécialisé pour analyser des échantillons. Nous pouvons dire aux gens les dangers liés à la consommation de la substance , ajoute-t-il.

La responsable de la mise en œuvre de la vérification des drogues au BC Centre on Substance Use, Jennifer Matthews, affirme que tous les gouvernements doivent investir dans davantage de sites de dépistage.

Les drogues non réglementées sont imprévisibles, variables et de plus en plus toxiques.