Des aînés de Dryden attendent des années pour un logement

Malgré les listes d’attente de plusieurs années pour obtenir un logement pour les aînés dans la région de Dryden, un édifice d'appartements avec assistance refuse de remplir des places vacantes.

Une manifestation d’une vingtaine de personnes a eu lieu le 21 juillet devant les Patricia Gardens, organisée par l’infirmière Susan Paquette, afin de demander une date à laquelle des logements gardés vides seront occupés.

L’édifice à logements pour aînés Patricia Gardens, qui appartient à l’organisme sans but lucratif Dryden District Senior Services, offre des logements aux aînés qui incluent des services de santé sur place.

Mme Paquette, qui travaille souvent pour les locataires du bâtiment, affirme que des résidents ont commencé à faire part de leurs préoccupations au printemps.

Elle pense qu'il y avait huit logements vacants en mai et qu'il y en a maintenant entre 12 et 13, elle demande plus de transparence de la part de l’organisme qui gère le bâtiment.

Lorsque vous vivez dans un établissement où il y a de plus en plus de logements vides et que vous savez qu'il y a une très longue liste d'attente, les gens deviennent méfiants , affirme-t-elle.

Susan Paquette est infirmière spécialisée dans le soin des pieds, elle donne souvent des soins aux résidents de Patricia Gardens.

Les aînés qui souhaitent louer un logement dans ce bâtiment sont évalués par les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Nord-Ouest.

Dody Ridgway, 88 ans, fait partie de ceux qui attendent depuis longtemps pour obtenir un logement dans cet édifice.

J'ai été sur la liste pendant toutes ces années, et ces cinq dernières années, j'en ai eu grand besoin et il n'y avait rien pour moi. Même s'il y avait tous ces appartements vides, il n'y avait rien pour moi.

Mme Ridgway est sur la liste d'attente des Patricia Gardens depuis 22 ans. Elle a déposé une première demande pour un logement en 2001, après le décès de son mari.

L’organisme blâme une période de transition

La semaine suivant la manifestation, l'organisme Dryden District Senior Services a publié un communiqué.

On indique que des travaux sont en cours pour améliorer l'accès aux logements supervisés et que l'immeuble sera bientôt doté de loyers partiellement subventionnés par le Conseil des services du district de Kenora.

Pour accommoder un nombre croissant de personnes âgées qui ont besoin d'un soutien financier pour pouvoir s'offrir un logement , l’organisme dit vouloir ajouter des logements avec soutien dans le bâtiment.

Pour faire cette transition, l’organisme explique qu’il est nécessaire de laisser des logements vacants pendant la transition .

Une fois la transition achevée, le bâtiment comprendra à la fois des logements au prix du marché et des logements bénéficiant d'un supplément au loyer.

Cependant, on ne sait toujours pas combien d'unités seront consacrées à chaque type de logement ni quel est le calendrier pour remplir les logements vacants.

Avec les informations de Sarah Law de CBC