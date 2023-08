Les violents orages de vendredi risquent de coûter cher à certains résidents

Les vents se sont calmés, les grêlons ont fondu et l'électricité a été rétablie pratiquement partout, mais les dégâts causés par le violent orage de vendredi demeurent dans certains secteurs.

Courtier d'assurance à la World Financial Group Insurance Agency, Chris Therrier, n'avait pas le nombre exact de demandes d'indemnisation reçues depuis les violents orages qui ont frappé la région de la capitale nationale, mais selon lui, cette année est déjà plus chargée que l'année dernière.

Je dirais qu'il y a eu beaucoup de sinistres. Je n'ai pas de chiffres ni de données exactes, mais d'après ce que nous avons observé, il y a beaucoup de dégâts et beaucoup de demandes d'indemnisation sont en cours de traitement.

Environnement Canada a émis une alerte pour des orages violents vendredi, mais l'a rétrogradée en veille peu avant 17 heures. La région a également été brièvement placée sous une alerte de tornade vers 19 heures, mais celle-ci a été rétrogradée peu de temps après.

Hydro Ottawa a indiqué que le rétablissement de l’électricité prendrait plusieurs jours , avec plus de 10 000 clients privés de courant vendredi soir en raison des dommages causés par la tempête. Depuis, la situation s'est rétablie, aussi bien à Ottawa que du côté de l'Outaouais.

110 demandes à Ottawa

La Ville d'Ottawa indique avoir reçu plus de 110 demandes de services liés à des arbres endommagés.

Ses équipes sont actuellement au travail pour enlever les débris.

Le personnel de la Ville a travaillé fort pour s'assurer que les routes et les trottoirs sont accessibles et que les dangers immédiats sont éliminés , a expliqué Jim Lethbridge, responsable de la planification et de l'intervention d'urgence de la Ville, dans une déclaration écrite. Les équipes ont répondu aux demandes de services prioritaires et ont effectué des patrouilles pour identifier les rues et les trottoirs nécessitant des opérations de balayage.

Les résidents qui ont des débris d'arbres sont invités à les déposer sur le trottoir, car la Ville prévoit de commencer à les ramasser cette semaine.

Des réparations coûteuses pour les véhicules

Carrossier chez Bemac Auto Body’s, Joe Frangione espère que 90 % des véhicules amenés dans son atelier pourront être réparés à l'aide d'une technique moins coûteuse ne nécessitant pas de peinture pour les bosses, mais il estime tout de même que les dégâts causés par la tempête sont coûteux.

Même si cela dépend des cas, il évalue qu'en moyenne, les réparations coûtent à chaque personne entre 7000 et 10 000 dollars.

Nous avons vu environ 50 [véhicules] depuis vendredi après-midi et nous nous attendons à ce qu'il y en ait beaucoup plus.

Ouvrir en mode plein écran Des marques laissées par la grêle sur le capot d'une voiture. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Selon M. Frangione, les automobilistes ne peuvent pas faire grand-chose pour protéger leur véhicule des dégâts causés par la grêle, si ce n'est de le stationner dans un garage.

Pour ce qui est de la réparation, prenez rendez-vous dès que possible, car cela peut prendre jusqu'à un an , a-t-il conseillé.

Paul Stacey, un résident du quartier de Westboro dont les arbres, la maison et le véhicule ont été endommagés par la tempête, a raconté que le coût de la réparation de sa voiture se situerait entre 7500 et 10 000 dollars rien que pour les fossettes partout sur sa carrosserie.

Je n'avais jamais vu de grêlons comme ceux-là auparavant, ils étaient probablement de la taille d'un pouce et demi ou de deux pouces , a-t-il expliqué. C'était assez effrayant.