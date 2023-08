Voie de contournement : date limite pour les expropriations

C'est ce mardi que, légalement, le gouvernement du Canada peut prendre possession d'une quarantaine de propriétés dans le dossier des expropriations qui permettront la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Certains ordres d'expropriations incluent des maisons, d'autres une portion seulement des terrains. Les propriétés sont situés à Nantes, à Frontenac et à Lac-Mégantic.

Une quinzaine de propriétaires ont entrepris des procédures judiciaires pour contester ces expropriations.

Hier, on a déposé officiellement la demande d'injonction qui devrait être entendue au mois d'août. Il faut savoir qu'on a déposé une demande principale le 13 juillet qui était la date butoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi sur les expropriations se fait en deux temps. D'abord, on avait l'avis le 14 juin et ensuite, on a 90 jours pour la prise de possession physique , explique Me Daniel Larochelle.

Toutefois, le gouvernement a décidé de couper de moitié le délai.

Légalement, les terrains sont déjà transférés parce que le gouvernement a décidé d'abréger le délai, donc ça donne aujourd'hui. On a demandé pour quel motif on l'abrégeait parce que, selon la loi, ça prend un motif extraordinaire. On a demandé, mais on n'a rien. Comme d'habitude on n'a jamais de réponse quand on pose des questions , ajoute Me Larochelle.

Ottawa a confirmé que les travaux de ce chemin de fer de 12 kilomètres et demi commenceraient cet automne.

Selon les propriétaires qui ont fait une demande d'injonction pour freiner le processus, le tracé prévu est encore moins sécuritaire que la voie ferrée actuelle.

Plus de détails à venir...