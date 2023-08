L’Association canadienne des libertés civiles déplore les agissements de la Ville de Trois-Rivières envers la citoyenne Joan Hamel. La Trifluvienne a reçu un avertissement parce qu’elle a écrit sur Facebook qu’elle trouvait un fonctionnaire incompétent, en lien avec la destruction d’un milieu humide.

Pour vivre en démocratie, dans le respect de la liberté et de tous nos droits, nous devons être en mesure de demander des comptes au gouvernement et, notamment, avoir la capacité fondamentale de critiquer toute personne qui exerce sur nous un pouvoir étatique , a écrit la directrice générale de l’organisation, Noa Mendelsohn Aviv, sur le réseau social X.

On apprenait la semaine dernière que, depuis 2019, la Ville a remis 20 avis ainsi que 9 constats d’infraction en vertu de l'article 2 du Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique et de la Politique de prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville.

L’ancien greffier de la Ville de Trois-Rivières Gilles Poulin vient de révéler qu’il a lui-même déjà reçu un avertissement en janvier dernier qu’il qualifie de mise en demeure .

Il affirme que la lettre, signée par un avocat du cabinet Bélanger Sauvé, lui demandait, au nom de la Ville, de cesser de porter atteinte à sa réputation et des membres de son personnel verbalement, sur les ondes de Radio-Canada, et par écrit, dans le Nouvelliste.

Contrairement à l’avis reçu par Joan Hamel, Gilles Poulin soutient que l’avertissement ne mentionnait pas la Politique de prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville. On on me dit tout simplement que j'ai dénigré des fonctionnaires, que j'ai attenté à leur honneur professionnel , a déclaré M. Poulin.

C'est quand même extrêmement inquiétant et je pense que tout le monde devrait s'élever contre ça et dire aux conseillers : "qu'est ce que c'est ça ce règlement-là?"

Gilles Poulin : « La Ville veut que je me tienne tranquille ».

L’ancien greffier croit que la Ville tente de museler certaines personnes. Critiquer le travail d'une personne, ça ne veut pas dire qu’on méprise la personne; dénoncer certaines choses, ça ne veut pas dire qu'on fait de la diffamation. D'ailleurs, si on faisait de la diffamation, le Code civil [pourrait] être employé pour cela, mais là, on utilise l'arme du constat d'infraction , indique-t-il.

Gilles Poulin souligne qu’il a continué à commenter l’actualité municipale dans les médias après avoir reçu cette lettre

Avec l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin